Левников назначен главным арбитром матча «Краснодар» — «Спартак», Чистяков судит игру «Зенит — «Локомотив»
Стали известны судейские бригады на матчи 14-го тура чемпионата России.
Главным арбитром матча «Спартак» — «Краснодар» назначен Кирилл Левников. Артем Чистяков будет работать главным судьей на матче «Зенит» — «Локомотив». Сергей Карасев рассудит ЦСКА и «Пари НН».
31 октября (пятница)
ЦСКА — «Пари НН»: судья — Сергей Карасев, Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Владимир Казьменко.
1 ноября (суббота)
«Рубин» — «Динамо» Москва: судья — Инал Танашев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Хамид Талаев; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Иван Сараев; инспектор — Сергей Французов.
«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: судья — Сергей Чебан, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья — Герман Коваленко; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Александр Гвардис.
«Зенит» — «Локомотив»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Олег Соколов.
«Ростов» — «Акрон»: судья — Ян Бобровский, помощники судьи — Алексей Стипиди, Екатерина Курочкина; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Андрей Иванов.
2 ноября (воскресенье)
«Оренбург» — «Сочи»: судья — Евгений Буланов, помощники судьи — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Иван Сараев; инспектор — Николай Иванов.
«Балтика» — «Ахмат»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Егор Болховитин, Максим Белокур; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Рафаэль Шафеев; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Сергей Мацюра.
«Краснодар» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Владислав Целовальников; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Александр Гончар.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0