Левников назначен главным арбитром матча «Краснодар» — «Спартак», Чистяков судит игру «Зенит — «Локомотив»

Стали известны судейские бригады на матчи 14-го тура чемпионата России.

Главным арбитром матча «Спартак» — «Краснодар» назначен Кирилл Левников. Артем Чистяков будет работать главным судьей на матче «Зенит» — «Локомотив». Сергей Карасев рассудит ЦСКА и «Пари НН».

31 октября (пятница)

ЦСКА — «Пари НН»: судья — Сергей Карасев, Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Владимир Казьменко.

1 ноября (суббота)

«Рубин» — «Динамо» Москва: судья — Инал Танашев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Хамид Талаев; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Иван Сараев; инспектор — Сергей Французов.

«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: судья — Сергей Чебан, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья — Герман Коваленко; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Александр Гвардис.

«Зенит» — «Локомотив»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Олег Соколов.

«Ростов» — «Акрон»: судья — Ян Бобровский, помощники судьи — Алексей Стипиди, Екатерина Курочкина; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Андрей Иванов.

2 ноября (воскресенье)

«Оренбург» — «Сочи»: судья — Евгений Буланов, помощники судьи — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Иван Сараев; инспектор — Николай Иванов.

«Балтика» — «Ахмат»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Егор Болховитин, Максим Белокур; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Рафаэль Шафеев; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Сергей Мацюра.

«Краснодар» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Владислав Целовальников; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Александр Гончар.