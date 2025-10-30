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Судейство

30 октября 2025, 13:10

Левников назначен главным арбитром матча «Краснодар» — «Спартак», Чистяков судит игру «Зенит — «Локомотив»

Сергей Ярошенко
Кирилл Левников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стали известны судейские бригады на матчи 14-го тура чемпионата России.

Главным арбитром матча «Спартак» — «Краснодар» назначен Кирилл Левников. Артем Чистяков будет работать главным судьей на матче «Зенит» — «Локомотив». Сергей Карасев рассудит ЦСКА и «Пари НН».

31 октября (пятница)

ЦСКА — «Пари НН»: судья — Сергей Карасев, Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Владимир Казьменко.

1 ноября (суббота)

«Рубин» — «Динамо» Москва: судья — Инал Танашев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Хамид Талаев; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Иван Сараев; инспектор — Сергей Французов.

«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: судья — Сергей Чебан, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья — Герман Коваленко; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Александр Гвардис.

«Зенит» — «Локомотив»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Олег Соколов.

«Ростов» — «Акрон»: судья — Ян Бобровский, помощники судьи — Алексей Стипиди, Екатерина Курочкина; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Андрей Иванов.

2 ноября (воскресенье)

«Оренбург» — «Сочи»: судья — Евгений Буланов, помощники судьи — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Иван Сараев; инспектор — Николай Иванов.

«Балтика» — «Ахмат»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Егор Болховитин, Максим Белокур; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Рафаэль Шафеев; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Сергей Мацюра.

«Краснодар» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Владислав Целовальников; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Александр Гончар.

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ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Артем Чистяков
Кирилл Левников
Сергей Карасев (судья)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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