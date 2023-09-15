Абаскаль — об атаке «Спартака»: «Даже если не будет Соболева, у нас есть несколько вариаций»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» оценил линию нападения команды, которую теперь составляют только Александр Соболев и Павел Мелешин.

- Если Соболев не сможет играть, то вы останетесь с одним молодым Мелешиным. Это может стать проблемой?

— Мелешин и Соболев абсолютно разные, как были разными Соболев и Шамар. Мелешин — игрок штрафной. Ты можешь не видеть его на поле, но в определенный момент он найдет свой гол. Соболев играет по-другому. До прошлого сезона он тоже был страйкером, наконечником атак, а потом стал играть по-другому: отдал много голевых передач и стал одним из лучших игроков чемпионата по этому показателю. Также на этой позиции может сыграть Михаил Игнатов. Если матч скатывается к подачам в штрафную, Мелешин должен быть игроком, который возьмет на себя внимание защитников и будет находится в штрафной. Я не могу требовать от него, чтобы он бежал быстро, поэтому мы должны выстраивать свою атакующую игру отталкиваясь от того, есть ли на поле Саша или его нет. Поэтому мы усилили нашу вторую линию игроками, у которых есть дальний удар: Квинси, Зиньковский, Медина и Бонгогда. В отсутствие Соболева у нас есть несколько вариаций того, как мы должны действовать.

Ранее «Спартак» расстался с двумя форвардами — Кейта Бальде и Шамаром Николсоном. В нынешнем сезоне Соболев забил четыре мяча в семи играх, на счету Мелешина один гол в четырех матчах.