Абаскаль объяснил, почему «Спартак» расстался с Николсоном и Бальде
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» объяснил, почему клуб расстался с нападающими Шамаром Николсоном и Кейта Бальде.
— Согласно нашему спортивному проекту, мы дали возможность этим игрокам поменять клуб, так как тут они не имели большого количества игровых минут, — сказал Абаскаль.
Николсон ушел на правах аренды во французский «Клермон», Бальде был арендован испанским «Эспаньолом».
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|
1
|Краснодар
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|5
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|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
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|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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