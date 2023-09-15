В компании Rigour Technology сообщили об успешном получении сертификата ФИФА

В пресс-службе компании Rigour Tech сообщили «СЭ» об успешном получении сертификата ФИФА для предоставления услуг для определения офсайдных линий.

«Компания Rigour Technology сообщает об успешном получении сертификата ФИФА, который действует до конца 2027 года в области предоставления услуг для определения офсайдных линий.

Футбольные федерации и лиги вправе заключать соглашения с нашей компанией и официально пользоваться нашими услугами при организации и проведении футбольных соревнований", — сообщили «СЭ» в компании Rigour.

12 июля сообщалось, что РФС ожидает выдачу лицензионного соглашения провайдеру офсайдных линий от ФИФА.