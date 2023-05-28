Абаскаль: «Мы потеряли много очков. Я надеюсь, что это даст нам опыт в следующем сезоне»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил результаты команды во второй половине сезона.

— К сожалению, во второй части сезона у нас было много травм. Это не позволяло сохранять стабильность состава, — сказал Абаскаль. — По поводу второго места... Не могу сказать, что у нас были безнадежные матчи. Сегодня мы на первых минутах было три хороших момента. Считаю, те очки, что мы потеряли в этом сезоне, готовят нас к чему-то большему. В футболе не всегда побеждает тот, кто заслуживает этого в конкретной игре. Нужно продолжать работать, и результат придет. По поводу стабильного состава: всегда все должны быть готовы, даже если не выходят в старте. Мы потеряли очень много очков. Но я надеюсь и верю, что это даст нам опыт в следующем сезоне.

— Кого вы считаете лучшим игроком сезона в РПЛ?

— Никого не стану выделять. В футболе не верю в индивидуальные награды. Есть титулы — это понятно. Но для их завоевания команда работает вместе. Можно выиграть в одиночку что-то в теннисе, в автоспорте, в легкой атлетике. Но не в футболе.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. В заключительном туре красно-белые сыграют с «Крыльями Советов».