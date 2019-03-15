"А кто эти потери оценит?" Прокопец - об ущербе имиджу "Спартака" от конфликта Глушакова с женой

Спортивный юрист Михаил Прокопец в интервью "СЭ" отметил, что вряд ли клубы могут помочь футболистам избежать проблем с женами. По его словам, брачные контракты от имиджевых потерь не спасут.

– Участились случаи, когда игроки судятся с женами. Это и Глушаков, и Тарасов, и уже бывший футболист Аршавин. Может быть, в договоры игроков с клубами стоит включать пункт, обязывающий футболистов заключать с женами брачные контракты?

– А зачем это клубам? Вы думаете, если человек захочет поругаться с женой, его остановит контракт? Тем более такой пункт будет незаконным.

– Дело Гушакова нанесло серьезный репутационный удар по "Спартаку".

– Если клуб станет советовать заключать брачный контракт, то кто будет решать, что в нем прописать? У футболиста и его жены будут разные мнения о его содержании. Кто будет это определять?

– Может ли условный "Спартак" наказать условного Глушакова за имиджевые потери?

– А кто эти потери оценит? Конечно, если ты нанес ущерб имуществу клуба, и клуб этот ущерб смог в денежном эквиваленте оценить, то его можно возместить даже без всякого указания в контракте. Но имиджевые потери – это не вред имуществу, поэтому идея бесперспективная. На мой взгляд клубам стоит оказывать футболистам качественную юридическую и PR-поддержку, чтобы сглаживать эффект СМИ. Многие клубы включают в контракты футболистов обязанность уведомлять о всех аккаунтах в социальных сетях, чтобы они могли за ними следить и предотвращать конфликтные ситуации. (Илья Андреев, Андрей Сизякин)

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