75! Геннадий Орлов празднует день рождения

2 марта 1945 года родился Геннадий Орлов. Сегодня бывшему нападающему «Зенита», а ныне известному комментатору исполняется 75 лет.

Кроме «Зенита» Орлов за свою карьеру поиграл в чемпионате СССР за «Авангард» (Харьков), «Металлист» и «Динамо» (Санкт-Петербург). В 25 лет он был вынужден завершить спортивную карьеру футболиста по состоянию здоровья.

На телевидении Орлов работает с середины 70-х.

Первый раз вышел в эфир 31 января 1974 года во время трансляции из ДС «Юбилейный» хоккейной встречи между СКА и ЦСКА, которую провел попеременно с Николаем Озеровым. Первую футбольную трансляцию отработал 22 апреля того же года, когда «Зенит» играл в Алма-Ате.

Работал комментатором на всевозможных спортивных соревнованиях: чемпионатах мира и Европы по футболу, Олимпийских играх и так далее.