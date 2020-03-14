7:1! «Зенит» разгромил «Урал», Азмун оформил первый хет-трик в клубной карьере

«Зенит» на своем поле в матче 22-го тура разгромил «Урал» со счетом 7:1.

«Зенит» — «Урал»: все голы матча

Первый хет-трик в клубной карьере оформил Сердар Азмун, дубль на счету лучшего бомбардира РПЛ (с 13 мячами) Артема Дзюбы, первый гол за сине-бело-голубых забил Малком, еще один мяч на счету Себастьяна Дриусси. В составе гостей отличился Андрей Панюков.

«Зенит» (50 очков) лидирует в РПЛ, отрыв от занимающего второе место «Краснодара» — 9 очков. «Урал» (25 очков) расположился на десятой строчке.

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22-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Урал» (Екатеринбург) — 7:1 (4:0)

Голы: Азмун, 8 (1:0). Дзюба, 12 (2:0). Азмун, 15 (3:0). Малком, 28 (4:0). Азмун, 61 (5:0). Панюков, 66 — с пенальти (5:1). Дриусси, 70 (6:1). Дзюба, 72 — с пенальти (7:1).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий (Кузяев, 79), Дуглас Сантос, Дриусси, Оздоев (Шамкин, 73), Жирков (Мусаев, 46), Азмун, Дзюба, Малком.

«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Мамин, Вилюш (Поляков, 46), Калинин, Димитров (Шаболин, 67), Аугустыняк, Егорычев, Бикфалви, Ефремов (Юсупов, 55), Панюков.

Предупреждения: Калинин, 62. Мусаев, 75.

Судьи: Москалев (Воронеж). Чельцов, Шаламберидзе (оба — Москва).

ВАР: Кукуян (Сочи). Елеференко (Москва).

14 марта. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».