Manchester Evening News опубликовал список из 47 игроков, фамилии которых упоминались в связи с переходом в «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно. Среди них — форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев. С 10 мячами он занимает первое место в снайперской гонке в РПЛ. Столько же голов у Артема Дзюбы («Зенит») и Элдора Шомуродова («Ростов»).

Также в списке: Пауло Дибала, Усман Дембеле, Кристиан Эриксен, Лаутаро Мартинес, Тимо Вернер, Мемфис Депай, Артуро Видаль, Эмре Джан, Джеймс Мэдиссон, Дрис Мертенс, Калиду Кулибали, Тони Кроос, Иван Ракитич и другие.

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