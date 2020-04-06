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День рождения отмечает Игорь Семшов. Ему исполнилось 42 года

09:00
Игорь Семшов. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Игорь Семшов. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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6 апреля 1978 года родился Игорь Семшов. Сегодня бывшему полузащитнику «Торпедо», «Динамо», «Зенита» и сборной России исполняется 42 года.

На клубном уровне Семшов трижды становился бронзовым призером чемпионата России в составе разных клубов, а также доходил до финала Кубка России.

В национальной команде он провел 57 матчей и забил 3 мяча. Семшов был участником чемпионата мира-2022 и чемпионата Европы-2004. На Евро-2008 он получил бронзовые медали вместе со сборной России, проведя на турнире 5 матчей.

С 2017 года Семшов занимается тренерской деятельностью. Он входит в тренерский штаб тульского «Арсенала».

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