4 минуты, 7 легионеров. 11 лет матчу между «Локомотивом» и «Зенитом»

19 апреля 2009 года во встрече чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом» (1:1) на поле в составе петербуржцев с 81-й по 85-ю минуту находились семь иностранных футболистов вместо разрешенных шести.

На 81-й минуте встречи после замены россиянина Павла Погребняка на турка Фатиха Текке в составе «Зенита» оказалось семь легионеров. На 85-й минуте тренерский штаб заметил свою ошибку и заменил Ивицу Крижанаца на Романа Широкова.

По итогам заседания КДК РФС сине-бело-голубые получили штраф в 500 тысяч рублей, но обошлись без технического поражения.