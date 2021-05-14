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19 российских клубов получили лицензию на выступление в РПЛ

21:48
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Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) опубликовал результаты лицензирования футбольных клубов России на сезон-2021/22.

19 клубов получили лицензию на участие в Тинькофф РПЛ. Среди них — 15 нынешних участников премьер-лиги: «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Сочи», ЦСКА, «Динамо» Москва, «Ростов», «Краснодар», «Ахмат», «Химки», «Урал», «Арсенал», «Уфа» и «Ротор». Еще четыре клуба, получивших лицензию для выступления в РПЛ, представляют Олимп-ФНЛ: «Крылья Советов», «Нижний Новгород», «Торпедо» и «Балтика». «Крылья Советов» гарантировали себе победу в первенстве ФНЛ по итогам сезона-2020/21 и в следующем сезоне будут выступать в премьер-лиге.

11 клубов из вышеуказанных также получили лицензию УЕФА, позволяющую выступать в еврокубках: «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Сочи», ЦСКА, «Динамо», «Ростов», «Краснодар», «Ахмат» и «Крылья Советов».

Еще 20 клубов получили лицензию РФС II, позволяющую играть в ФНЛ: «Оренбург», «Алания», «Нефтехимик», «Велес», «Факел», «Краснодар-2», «Спартак-2», «Чайка», «Акрон», «Енисей», «СКА-Хабаровск», «Волгарь», «Текстильщик», «Томь», «Чертаново», «Шинник», «Олимп-Долгопрудный», «Новосибирск», КАМАЗ и «Футбол-Хоккей». Отметим, что «Оренбург», обеспечивший себе второе место в таблице ФНЛ по итогам сезона, не смог получить лицензию на выступление в премьер-лиге. Второе место в таблице ФНЛ позволяет команде выйти в РПЛ. Также лицензию для РПЛ не получила «Алания», которая сохраняет шансы на попадание в стыковые матчи за путевку в премьер-лигу.

8 клубов получили отказ в выдаче лицензии на участие в ФНЛ: «Динамо» Брянск, «Иртыш», «Кубань», «Волга», «Сокол», «Металлург», «СКА» Ростов-на-Дону и «Родина». Клубы не смогли получить лицензию в связи с невыполнением обязательных критериев РФС. В соответствии с правилами РФС по лицензированию футбольных клубов, клубы могут подать апелляцию на принятое решение в установленные сроки. В конце мая состоится заседание Апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования, на котором будут рассмотрены жалобы клубов.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
ЦСКА

X2

29%

1.42

ТБ 2.0

21%

1.49

Ф2 (0)

15%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

П2

32%

1.90

Обе забьют - да

24%

1.73

1X

18%

1.96
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.61

ТМ 2.5

19%

2.10

ИТБ2 (1.5)

13%

1.71

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/213654

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Материалы сюжета: ФНЛ — РПЛ: лицензирование клубов, стыковые матчи сезона 2020/21, кто выйдет в РПЛ из ФНЛ