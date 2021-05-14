19 российских клубов получили лицензию на выступление в РПЛ

Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) опубликовал результаты лицензирования футбольных клубов России на сезон-2021/22.

19 клубов получили лицензию на участие в Тинькофф РПЛ. Среди них — 15 нынешних участников премьер-лиги: «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Сочи», ЦСКА, «Динамо» Москва, «Ростов», «Краснодар», «Ахмат», «Химки», «Урал», «Арсенал», «Уфа» и «Ротор». Еще четыре клуба, получивших лицензию для выступления в РПЛ, представляют Олимп-ФНЛ: «Крылья Советов», «Нижний Новгород», «Торпедо» и «Балтика». «Крылья Советов» гарантировали себе победу в первенстве ФНЛ по итогам сезона-2020/21 и в следующем сезоне будут выступать в премьер-лиге.

11 клубов из вышеуказанных также получили лицензию УЕФА, позволяющую выступать в еврокубках: «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Сочи», ЦСКА, «Динамо», «Ростов», «Краснодар», «Ахмат» и «Крылья Советов».

Еще 20 клубов получили лицензию РФС II, позволяющую играть в ФНЛ: «Оренбург», «Алания», «Нефтехимик», «Велес», «Факел», «Краснодар-2», «Спартак-2», «Чайка», «Акрон», «Енисей», «СКА-Хабаровск», «Волгарь», «Текстильщик», «Томь», «Чертаново», «Шинник», «Олимп-Долгопрудный», «Новосибирск», КАМАЗ и «Футбол-Хоккей». Отметим, что «Оренбург», обеспечивший себе второе место в таблице ФНЛ по итогам сезона, не смог получить лицензию на выступление в премьер-лиге. Второе место в таблице ФНЛ позволяет команде выйти в РПЛ. Также лицензию для РПЛ не получила «Алания», которая сохраняет шансы на попадание в стыковые матчи за путевку в премьер-лигу.

8 клубов получили отказ в выдаче лицензии на участие в ФНЛ: «Динамо» Брянск, «Иртыш», «Кубань», «Волга», «Сокол», «Металлург», «СКА» Ростов-на-Дону и «Родина». Клубы не смогли получить лицензию в связи с невыполнением обязательных критериев РФС. В соответствии с правилами РФС по лицензированию футбольных клубов, клубы могут подать апелляцию на принятое решение в установленные сроки. В конце мая состоится заседание Апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования, на котором будут рассмотрены жалобы клубов.