16-летний Тороп выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч с «Ориуэлой»

Стал известен стартовый состав ЦСКА на товарищеский матч против «Ориуэлы».

Для 16-летнего голкипера армейцев Владислава Торопа это дебют в основном составе.

Стартовый состав: Тороп, Елеев, Гогуа, Набабкин, Кучаев, Бийол, Щенников, Дзагоев, Марадишвили, Шкурин, Караев.

Запасные: Помазун, Котин, Колесниченко.

В 19:00 мск ЦСКА сыграет второй матч с «Норшелланном».