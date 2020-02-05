16-летний Тороп выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч с «Ориуэлой»
13:28
Стал известен стартовый состав ЦСКА на товарищеский матч против «Ориуэлы».
Для 16-летнего голкипера армейцев Владислава Торопа это дебют в основном составе.
Стартовый состав: Тороп, Елеев, Гогуа, Набабкин, Кучаев, Бийол, Щенников, Дзагоев, Марадишвили, Шкурин, Караев.
Запасные: Помазун, Котин, Колесниченко.
В 19:00 мск ЦСКА сыграет второй матч с «Норшелланном».
Состав #ЦСКА на первую из двух сегодняшних игр #ЦСКАориуэла— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 5, 2020
Тороп, Елеев, Гогуа, Набабкин, Кучаев, Бийол, Щенников, Дзагоев, Марадишвили, Шкурин, Караев
Запасные: Помазун, Котин, Колесниченко pic.twitter.com/Vdn5W3b3YI
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