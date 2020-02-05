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16-летний Тороп выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч с «Ориуэлой»

13:28
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Стал известен стартовый состав ЦСКА на товарищеский матч против «Ориуэлы».

Для 16-летнего голкипера армейцев Владислава Торопа это дебют в основном составе.

Стартовый состав: Тороп, Елеев, Гогуа, Набабкин, Кучаев, Бийол, Щенников, Дзагоев, Марадишвили, Шкурин, Караев.

Запасные: Помазун, Котин, Колесниченко.

В 19:00 мск ЦСКА сыграет второй матч с «Норшелланном».

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