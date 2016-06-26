Экс-хавбек "Терека" перешел в клуб из Таиланда

Бывший полузащитник "Терека" Кану подписал контракт с тайским клубом "Бурирам Юнайтед", информирует клубная пресс-служба. Подробности сделки не сообщаются. Отметим, что грозненский клуб 28-летний бразилец покинул свободным агентом.

Кану пришел в "Терек" из "Андерлехта" в сезоне-2012/13. За это время он провел 54 матча в премьер-лиге, забив 2 гола и сделав 2 результативные передачи. В завершившемся сезоне на его счету всего пять поединков в чемпионате.