100-й гол в карьере Семака. Он был забит 13 лет назад в ворота ЦСКА после кричалки фанатов армейцев

Ровно 13 лет назад 22 апреля 2007 года полузащитник Сергей Семак, выступавший на тот момент за «Москву» забил гол в ворота своей бывшей команды ЦСКА (2:1). Это случилось в матче 6-го тура чемпионата России-2007.

После гола в ворота Игоря Акинфеева Семак побежал к фанатскому сектору ЦСКА, который до этого скандировал: «Эй, Семак, забей». С эти голом его поздравил даже главный тренер армейцев Валерий Газзаев.

Семак выступал за ЦСКА с 1994 по 2004 год, став в его составе чемпионом страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. В 323 матчах в составе армейцев он забил 81 гол и отдал 39 голевых передач.

В конце января 2005 года перешел в «ПСЖ», однако уже в феврале 2006 года вернулся в Россию и подписал контракт с «Москвой», которую в тот момент тренировал Леонид Слуцкий. Позже выступал также за «Рубин» и «Зенит», став в составе обоих клубов двукратным чемпионом страны.

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