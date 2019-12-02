0:1. ЦСКА в Москве проиграл «Арсеналу»

ЦСКА с минимальным счетом уступил «Арсеналу» в матче 18-го тура премьер-лиги (0:1). Единственный гол забил нападающий Даниил Лесовой с передачи форварда Евгения Луценко.

ЦСКА с 33 очками занимает 4-е место в турнирной таблице. «Арсенал» располагается на 7-й строчке, имея в активе 22 балла.

Чемпионат России

Премьер-лига

18-й тур

ЦСКА (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 0:1 (0:0)

Гол: Лесовой, 52.

ЦСКА (Москва): Акинфеев, Дивеев, Карпов (Бийол, 67), Магнуссон, Мариу Фернандес, Бистрович, Обляков, Влашич, Дзагоев (Сигурдссон, 78), Кучаев (Ахметов, 57), Чалов.

«Арсенал» (Тула): Шамов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Бауэр, Чаушич, Костадинов, Ткачев (Лесовой, 31), Луценко (Ломовицкий, 83).

Предупреждения: Комбаров, 24. Лесовой, 84. Дивеев, 90+4.

Судьи: Волошин (Смоленск). Гурбанов (Краснодар), Болховитин (Ленинградская область).

2 декабря. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

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