23:17 16 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

СМИ: Ромулу подписал контракт с "Фламенго"

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Полузащитник "Спартака" Ромулу подписал трехлетний контракт с "Фламенго", сообщает Fox Sports. Соглашение между сторонами рассчитано на три года с возможностью продления еще на один сезон. Бразильский клуб ожидает 1 января, чтобы сделать официальное объявление о трансфере.

Также сообщается, что Ромулу получил разрешение на переговоры перед тем, как уехал в отпуск. Ранее "СЭ" сообщал, что бразилец покинул Москву с 16 чемоданами. За "Спартак" Ромулу выступает с 2012 года, в нынешнем сезоне он провел 8 матчей в чемпионате России и по одному в Лиге Европы и Кубке России.

Ранее сам футболист опровергал факт переговоров, отметив, что имеет право подписывать документы с другими клубами только с 1 января. Действующее соглашение со "Спартаком" заканчивается у Ромулу в июне 2017 года.

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КОММЕНТАРИИ (14)
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tarkys

Что ж, яркий период в Спартаке был, может на родине станет прежним Ромуло, который забивал Барсе.

14:39 17 декабря

Tupac Shakur

Считай что титул у Фламенго в кармане)

12:57 17 декабря

zoolord

Удачи ромка, хороший игрок. Много добра сделал, проклятая синтетика его убила. Уверен он там зажигать будет. Зря все-таки его продали. Почему эту ананидзу не продают?

10:56 17 декабря

Simbir15

Средний крепкий игрок, но сейчас нужны ребята покруче. Впереди ЛЧ! А в Бразилии Ромуло будет уютнее и теплее. Да и 16! чемоданов помогут. Удачи!

10:19 17 декабря

футбол_2018

Крысы побежали!!!Ура!!!!

09:02 17 декабря

msdan

а вспомните какая его тварь сломала? напомню... макака какая то из ростова...

02:41 17 декабря

Птицuk

Спасибо за всё, Ромуло! Проклятая травма сломала твою карьеру на самом взлете. Очень жаль.

01:22 17 декабря

aastone

отмучился бедолага...

01:20 17 декабря

баламошка

Давно я ждал, когда этот пешеход свалит.

01:04 17 декабря

PROVSE

Удачи тебе в новом клубе!!!

00:32 17 декабря

burberry123

Спасибо и удачи! Жалко парня, прекрасно начал. Но после травмы так и не вернулся на прежний уровень!

00:04 17 декабря

HerculesKolya

Даа, больше 4-х лет отыграл! Но так особо ничем и не запомнился.

00:03 17 декабря

zyuk

Ромуло, спасибо тебе за все! Ты честно выполнил свою работу.

23:47 16 декабря

вперёд Спартак!

Спасибо Ромуло за игру и удачи!

23:42 16 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ