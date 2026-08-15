«Арсенал» — «Манчестер Сити»: дата и время начала матча Суперкубка Англии

«Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграют в матче за Суперкубок Англии в воскресенье, 16 августа. Встреча пройдет на стадионе «Принсипалити» в Кардиффе (Уэльс) и начнется в 17.00 по московскому времени.

Суперкубок Англии. Финал .

16 августа, 17:00. Миллениум (Кардифф)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Арсенал» — «Манчестер Сити» можно будет в матч-центре «СЭ».

В Великобритании прямую трансляцию Суперкубка покажут TNT Sports 1 и HBO Max. В России официальных трансляций английского футбола нет. Трансляцию можно искать в тематических сообществах социальной сети ВКонтакте.

«Арсенал» получил право сыграть за Суперкубок как чемпион английской премьер-лиги сезона-2025/26. «Манчестер Сити» стал участником встречи благодаря победе в Кубке Англии.

В последний раз эти команды встречались в Суперкубке Англии в 2023 году: тогда «Арсенал» выиграл трофей в серии пенальти.