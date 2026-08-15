«Арсенал» — «Манчестер Сити»: дата и время начала матча Суперкубка Англии
«Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграют в матче за Суперкубок Англии в воскресенье, 16 августа. Встреча пройдет на стадионе «Принсипалити» в Кардиффе (Уэльс) и начнется в 17.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Арсенал» — «Манчестер Сити» можно будет в матч-центре «СЭ».
В Великобритании прямую трансляцию Суперкубка покажут TNT Sports 1 и HBO Max. В России официальных трансляций английского футбола нет. Трансляцию можно искать в тематических сообществах социальной сети ВКонтакте.
«Арсенал» получил право сыграть за Суперкубок как чемпион английской премьер-лиги сезона-2025/26. «Манчестер Сити» стал участником встречи благодаря победе в Кубке Англии.
В последний раз эти команды встречались в Суперкубке Англии в 2023 году: тогда «Арсенал» выиграл трофей в серии пенальти.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -