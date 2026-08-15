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Арсенал — Манчестер Сити: дата и время начала матча Суперкубка Англии 16 августа 2026

15 августа, 17:00

«Арсенал» — «Манчестер Сити»: дата и время начала матча Суперкубка Англии

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Энцо Мареска.
Фото Getty Images

«Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграют в матче за Суперкубок Англии в воскресенье, 16 августа. Встреча пройдет на стадионе «Принсипалити» в Кардиффе (Уэльс) и начнется в 17.00 по московскому времени.

Суперкубок Англии. Финал .
16 августа, 17:00. Миллениум (Кардифф)
Арсенал
3:0
Манчестер Сити

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Арсенал» — «Манчестер Сити» можно будет в матч-центре «СЭ».

В Великобритании прямую трансляцию Суперкубка покажут TNT Sports 1 и HBO Max. В России официальных трансляций английского футбола нет. Трансляцию можно искать в тематических сообществах социальной сети ВКонтакте.

«Арсенал» получил право сыграть за Суперкубок как чемпион английской премьер-лиги сезона-2025/26. «Манчестер Сити» стал участником встречи благодаря победе в Кубке Англии.

В последний раз эти команды встречались в Суперкубке Англии в 2023 году: тогда «Арсенал» выиграл трофей в серии пенальти.

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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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