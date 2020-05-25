«Барселона» готова расстаться с нападающим Усманом Дембеле, сообщает Marca. Каталонцы намерены получить порядка 42 миллионов евро. Они хотят разгрузить зарплатную ведомость — игрок получает 12 миллионов в год.

Дембеле из-за травм пропустил большую часть сезона-2019/20. Он провел за «Барселону» 9 матчей и забил 1 гол. Нападающий вернется в строй не раньше августа. Transfermarkt оценивает его стоимость в 56 миллионов евро.

В трансфере игрока заинтересован «ПСЖ». Некоторые итальянские клубы рассматривают вариант с арендой.