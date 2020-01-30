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«Локомотив» объявил о переходе Смолова в «Сельту»

21:02
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Локомотива» Федор Смолов перешел в «Сельту», информирует пресс-служба москвичей.

29-летний футболист будет выступать за новую команду на правах аренды до лета 2020 года. В этом сезоне Смолов провел за «Локо» 19 матчей, забил четыре гола и сделал четыре голевых передачи.

Юрий Семин: «Смолов близок к переходу в «Сельту». Ему осталось пройти медосмотр»

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