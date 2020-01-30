«Локомотив» объявил о переходе Смолова в «Сельту»
21:02
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов перешел в «Сельту», информирует пресс-служба москвичей.
29-летний футболист будет выступать за новую команду на правах аренды до лета 2020 года. В этом сезоне Смолов провел за «Локо» 19 матчей, забил четыре гола и сделал четыре голевых передачи.
Юрий Семин: «Смолов близок к переходу в «Сельту». Ему осталось пройти медосмотр»
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...