Хабиб Нурмагомедов: "Пусть "Золотой мяч" получит Ван Дейк или Алисон. У Роналду и Месси их и так много"

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в интервью телеканалу "Россия-24" высказал свое мнение о том, кто должен быть признан лучшим футболистом мира по итогам года.

– Мы частенько переписываемся с Роналду. С Лигой наций его не поздравлял, а вот со скудетто – это же так называется? – поздравлял. Вроде бы удачный сезон, но Лигу чемпионов проиграли.

Не угадаешь, кто ближе к "Золотому мячу". Есть еще ван Дейк, Салах, Алиссон. Хорошо, если Золотой мяч получит ван Дейк или Алиссон, защитник или вратарь.

Если Бразилия выиграет Кубок Америки, то пусть Алиссон получит. Или ван Дейк – это будет заслуженно. У Месси и Роналду и так много мячей, нужна свежая кровь. Защитник на моей памяти получал награду лишь однажды, Каннаваро в 2006-м. Да, я немного разбираюсь в футболе, – заключил Хабиб.