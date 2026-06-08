В ДТП погиб 22-летний футболист сборной Косова Буньяку

Игравший за молодежную сборную Косова полузащитник Фатьон Буньяку стал жертвой ДТП, сообщила пресс-служба Федерации футбола Косова.

Игроку было 22 года. За молодежную сборную своей страны он дебютировал в марте 2024 года. В общей сложности сыграл четыре матча.

До июля 2025 года полузащитник выступал за албанскую команду «Эльбасани». Также в его карьере были косовские «Малишево», «Гиляни», «Лириа», «Феникс», «Трепча» и хорватский «Змай».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max