УЕФА отстранил «Туран» Бердыева от еврокубков из-за договорных матчей

Азербайджанский «Туран», который возглавляет Курбан Бердыев, не сыграет в следующем розыгрыше Лиги конференций. Такое решение принял УЕФА из-за дела о договорных матчах, связанном с клубом.

Как сообщила пресс-служба организации, основанием для санкций стало расследование, по итогам которого в 2019 году Ассоциация футбольных федераций Азербайджана дисквалифицировала семерых футболистов «Турана» за участие в договорных играх.

В клубе не согласны с вердиктом и намерены добиваться его отмены. В заявлении «Турана» отмечается:

«В сезоне-2025/26 мы завершили сезон на третьем месте, соблюдая все спортивные принципы, и заслужили право играть в Лиге конференций. С сегодняшнего дня будут предприниматься все юридические шаги для изменения решения для участия нашего клуба в турнире, включая обращение в CAS».

Также в клубе подчеркнули, что решение УЕФА не повлияет на подготовку команды к новому сезону.

«Кроме того, хотим заявить, что никаких изменений в планах подготовки к Лиге конференций нет. В этом месяце члены команды соберутся и отправятся в Турцию на тренировочный сбор», — говорится в заявлении.

«Туран» занял третье место в чемпионате Азербайджана сезона-2025/26 и получил право выступить в Лиге конференций. Бердыев возглавляет команду с 2024 года.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max