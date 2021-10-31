У «Ювентуса» проблемы перед встречей с «Зенитом», Клопп и Гвардиола оступились на радость «Челси», «Барселона» без победы после ухода Кумана

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: у Пепа проблемы с юбилеями, Джеймс круче Лукаку

«Лестер» — «Арсенал» — 0:2 (Габриэл Магальянес, 5. Смит-Роу, 18)

Накануне первого матча со «Спартаком» в Лиге Европы «лисы» разорвали оборону «МЮ», а сейчас команда Брендана Роджерса в дебюте сама словно попала под каток. Быстрый гол Габриэла Магальянеса только раззадорил «Арсенал», и успех Смита-Роу продемонстрировал полную беспомощность обороны хозяев.

С комфортным перевесом, который сохранили четыре сэйва Рамсдейла в первом тайме, «Арсенал» перешел на игру по счету. Когда голкипер вытащил невероятно сложный мяч из «девятки», а потом среагировал на добивание, его отметил даже отец стража ворота «Лестера» Петер Шмайхель, После кошмарных 0:5 от «Манчестер Сити» Микеля Артету отправляли в отставку, но сейчас у его команды уже девять матчей без поражений и семь побед за два осенних месяца.

«Ливерпуль» — «Брайтон» — 2:2 (Хендерсон, 4. Мане, 24 — Мвепу, 41. Троссар, 65)

Недавно выскочек из Брайтона поставил на место «Манчестер Сити», и поначалу казалось, что Юрген Клопп преподаст Грэму Поттеру еще один урок. Разница команд в классе проявлялась в эффективности атаки, и если Алиссон два момента гостей нейтрализовал, отметившись переводом в штангу дальнего удара Биссума, то красные свои голы забили. Идеально пробил Хендерсон, а Окслейд-Чемберлен, экстренно заменив получившего травму Кейта, идеально навесил на голову Мане.

Сенегалец забил еще раз, однако ВАР разглядел у него игру рукой, и с этого момента в игре наметился перелом. Точнее, это произошло, когда Мвепу изумительным ударом забросил мяч за шиворот вратарю, и уже во втором тайме Троссар сравнял счет. «Ливерпуль» невероятным образом упустил перевес в два мяча, а так как Салах не забил впервые с 21 августа, вернуть фавориту лидерство оказалось некому. И все же главная сенсация дня состоялась не на «Энфилде».

«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» — 0:2 ( Заа, 6. Галлахер, 88)

Главный сюрприз тура пришелся на 200-й матч Хосепа Гвардиолы в АПЛ, а с юбилеями у тренера «Сити» проблемы. Сотую игру он тоже проиграл, и тут все сразу пошло не так, как планировалось. Для начала не пропускавшие в этом сезоне на своем поле «горожане» позволили Заа стать первым футболистом, который забил в АПЛ 50 мячей за «Кристал Пэлас».

Продолжением проблем чемпиона стало удаление Ляпорта в концовке первого тайма, а когда Габриэл Жезус с острого угла эффектно отправил мяч в сетку, взятие ворот отменили из-за офсайда у выполнявшего подачу на бразильца Фодена. И уже на последних минутах лондонцы добили соперника эффектной комбинацией с выводом на убойную позицию Галлахера.

«Ньюкасл» — «Челси» — 0:3 (Джеймс, 55, 77. Жоржиньо, 81, с пенальти)

С проблемами столкнулся и лидер чемпионата, к перерыву ни разу не пробив в створ ворот «сорок». Однако Томас Тухель в который уже раз показал мастерство управления игрой, а забить у синих может любой. И все равно достижение Джеймса уникально, ведь этот защитник — первый игрок «Челси», поразивший ворота в текущем чемпионате четыре раза. Его дубль решил судьбу матча, а уже дежурный гол Жоржиньо примечателен тем, что никто в истории АПЛ еще не забивал десять раз подряд исключительно с 11-метровой отметки. Если «Ньюкасл» до сих пор не выиграл в этом чемпионате ни одного матча, и январская трансферная кампания на саудовские деньги может оказаться запоздалой, то лондонцы отрываются от преследователей в гонке за титулом.

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» — 0:3. Обзор — здесь.

Испания: нет Бензема — есть Винисиус

«Эльче» — «Реал» — 1:2 (Милла, 86 — Винисиус Жуниор, 22, 73)

С начала прошлого сезона мадридцы выиграли только один из четырех матчей в отсутствие Бензема, однако прежде у сливочных не было такого Винисиуса Жуниора. Оторвавшись от защитников и хладнокровно пустив мяч в дальний угол, бразилец словно передал привет Тите, который не вызвал его в сборную на ноябрьские матчи отбора на ЧМ-2022. То, что тренер при этом хвалил футболиста «Реала», вряд ли утешило Винисиуса.

Если бы к своим шансам также относился промахнувшийся с линии площади ворот Лукас Перес, «Эльче» вполне мог отобрать у сливочных очки. Вместо этого неугомонный Винисиус оформил дубль, отличившись в ла лиге в седьмой раз. То есть, за два первых месяца текущего сезона он забил всего на один мяч меньше, чем суммарно за три предыдущих чемпионата! «Реал» первый как минимум до воскресного баскского дерби, в котором «Реал Сосьедад» примет «Атлетик».

«Севилья» — «Осасуна» — 2:0 (Диегу Карлос, 40. Окампос, 60)

Андалусийцы спустя два часа догнали «Реал» по набранным очкам, обыграв соперника, на котором мадридцы споткнулись в середине недели. «Осасуна» в этом сезоне самый грозный гость ла лиги, у которого в шести выездных матчах было четыре победы и две ничьих. Однако коса нашла на камень, и не теряющая дома очков «Севилья» выиграла на «Рамон Санчес Писхуан» пятый раз подряд. Данный успех примечателен еще и клубным рекордом Хулена Лопетеги, которому для 50 побед на своем посту хватило 86 матчей. В свое время Маноло Хименес добирался до этой отметки на протяжении 91-го тура.

«Барселона» — «Алавес» — 1:1 (Депай, 49 — Риоха, 52)

Дебюта Хави на тренерском мостике придется подождать. В Испании утверждают, что в качестве главного тренера сине-гранатовых его представят после следующего тура, а первую игру под началом своей легенды «Барса» проведет 20 ноября против «Эспаньола». Пока же в роли временного сменщика Роналда Кумана выступает возглавлявший «Барселону В» Серхи Бархуан.

Он, конечно, знает многих футболистов, но кардинально преобразить команду за несколько дней невозможно. Поэтому в первом тайме в субботу на «Камп Ноу» периодически раздавался свист, а самым заметным событием стала вынужденная замена Агуэро. Режиссеры трансляции так и не нашли повторов с его травмой, и скорее речь шла о плохом самочувствии. Аргентинец держался за грудь, и, как сообщают аргентинские издания, пожаловался на затрудненное дыхание, но поле он покинул самостоятельно.

Только после перерыва случилось то, чего так давно ждали. Фирменный удар Депая с дальней дистанции, после которого мяч вонзился в дальнюю «девятку». Но тут же Риоха, обыгравшись с Хоселу, прошел сквозь оборону «Бары», словно ее не существовало. Другими проблемами хозяев стали травма Пике и два созданных Гави момента, которые не использовал Депай. Чуда не случилось — вся надежда на назначение Хави.

Италия: Симеоне — гроза фаворитов

«Аталанта» — «Лацио» — 2:2 (Сапата, 45+1. де Рон, 80+4 — Педро, 18. Иммобиле, 74)

Бергамаски придумала себе проблемы ошибкой в обороне, которой воспользовался забравший подбор Педро, однако на перерыв команды ушли при равном счете. Все благодаря настырности Сапаты, который наконец набрал великолепную форму и отличился в четырех из пяти последних матчей серии А.

Однако, усиливая давление после перерыва, «Аталанта» не смогла сдержать Иммобиле. И если первый шанс Чиро упустил, то второй заход на цель позволил ему забить 159-й гол в составе «Лацио», что является повторением клубного рекорда чемпиона мира-1938 Сильвио Пиолы. На счастье хозяев, на четвертой добавленной минуте их спас неожиданный герой — более года не поражавший чужие ворота опорный хавбек де Рон. А вот Алексей Миранчук, который по информации итальянских инсайдеров в январе может перейти в «Торино», остался на скамейке запасных.

Ciro Immobile se meti? en la historia GRANDE de la Lazio. Igual? a Piola, es el m?ximo anotador del club y, probablemente, podr? superarlo... pic.twitter.com/kFEg9dCdMp — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2021

«Верона» — «Ювентус» — 2:1 (Симеоне, 11, 14 — Маккенни, 80)

Перед визитом в Турин «Зенита» команда Массимилиано Аллегри проиграла во второй раз подряд. Но если против «Сассуоло» еще можно было говорить о невезении и грубой ошибке обороны за мгновения до финального свистка, то случившееся в Вероне закономерно. Еще до первого гола Симеоне у ворот Щенсны становилось жарко, а второй мяч форварда — крученым ударом в дальнюю «девятку» — обязательно украсит хит-парад недели. Аргентинец явно поймал кураж после покера против «Лацио».

Да, потом было почти бесконечное давление «Старой синьоры» на протяжении второго тайма, гол Маккенни и отличные моменты, как в концовке при атаке Дибалы. Но все же разговоры о том, что привычная команда Аллегри возвращается, оказались преждевременными. Хотя затяжная победная серия была, но уже против «Интера» «бьянконери» спас лишь вызвавший горячие споры 11-метровый. Так что шансы у команды Сергея Семака есть.

Германия: «Бавария» исправилась после разгрома

«Унион» — «Бавария» — 2:5 (Гиссельманн, 43. Рюерсон, 65 — Левандовски, 15, с пенальти, 23. Сане, 36. Коман, 60. Мюллер, 79)

На кубковые 0:5 в Менхенгладбахе чемпионы отреагировали ожидаемо, а берлинцы попали под горячую руку чемпиона. Или под ногу Левандовски, который к середине первого тайма забил с пенальти и после хитрого розыгрыша штрафного. Настоящим же кошмаром для хозяев стал Мюллер, оформивший ассистентский хет-трик и поставивший победный восклицательный знак. Кубок — вообще отдельная история, тогда как в бундеслиге команда Юлиана Нагельсманна забила за десять первых туров рекордные в истории турнира 38 мячей.

An absolute goal-fest in the capital! @FCBayernEN and @FCUnion_EN score seven goals in total, with the champions eventually coming out on top. ? pic.twitter.com/K3KPJJV8v3 — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) October 30, 2021

«Боруссия» Д — «Кельн» — 2:0 (Т.Азар, 40. Тиггес, 63)

Пока Эден Азар не попадает в состав «Реала», его младший брат — Торган — не без успеха набирает форму после травмы. В середине недели бельгиец сделал дубль в кубковом матче, а в субботу отличился и в чемпионате. Азару оставалось не промахнуться после идеальной подачи Беллингема, и его результативность — находка во время травмы Холанна. Норвежец рискует не сыграть до нового года, а пока за «шмелей» забивают неожиданные герои. Например, открывший счет своим голам в бундеслиге Тиггес, до этого отличавшийся только за вторую команду «Боруссии» в третьем немецком дивизионе.

? A Thorgan Ha?ard ?? and a first ever #Bundesliga goal from Steffen #Tigges was enough to get @BlackYellow over the line against @FCKoeln_EN ? pic.twitter.com/ByyKAaRctp — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) October 30, 2021

Статистика дня

4 подряд домашних дерби с «Вильярреалом» выиграла «Валенсия», повторив лучший результат в этом противостоянии в ла лиге.

13 очков за последние пять сезонов потерял «Аякс» против своего самого неудобного соперника — «Хераклеса».

15 мячей пропустил за 11 туров «Ювентус». Так плохо оборона туринцев не играла с чемпионата-1961/62, завершив его на двенадцатом месте.

15 очков набрала «Верона» после назначения на пост главного тренера Игора Тудора. Лучше с сентября в серии А играли только «Наполи» и «Милан».

38 матчей — с 30 октября прошлого года — не проигрывает в чемпионате Португалии «Порту» (+29=9).

68 метров отделяли от ворот полузащитник «Сент-Этьена» Хазри, что не помешало ему забить самым дальним ударом в лиге 1 как минимум с сезона-2006/07, когда Opta начала собирать подобные данные.

300 матчей провел в ла лиге за «Осасуну» Роберто Торрес.