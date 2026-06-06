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6 июня, 01:45

«Бавария» интересуется Араужу

Евгений Козинов
Корреспондент

«Бавария» интересуется защитником «Баварии» Томашом Араужу, сообщил в соцсети X журналист Флориан Плеттенберг.

24-летний португалец имеет действующий контракт до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Араужу сыграл в 39 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

Защитник в 2024 году дебютировал за сборную Португалии. Однако сыграл всего в 3 матчах. Араужу включен в заявку португальцев на чемпионат мира-2026.

Криштиану Роналду.Состав сборной Португалии на чемпионат мира по футболу 2026

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