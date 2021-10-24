В «Баварии» нашли антиваксеров, Ибрагимович забил в свои и в чужие ворота, «Челси» прекрасен даже без Лукаку

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: Тухель и Гвардиола выиграли крупно

« Челси » — « Норвич » — 7:0 ( Маунт, 8, 85, с пенальти, 90+1. Хадсон-Одои, 18. Джеймс, 42. Чилуэлл, 57. Ааронс, 62, в свои ворота )

Победа в Лиге чемпионов над скромным «Мальме» стоила лондонцам травм Лукаку и Вернера. Но так ли нужны Томасу Тухелю нападающие? Тем более против «Норвича», которому многие заранее выписали обратный билет в чемпионшип. У «канареек» после девяти туров всего два очка, и все выглядит беспросветно, несмотря на казавшееся качественным усиление в межсезонье. Так что, отправившись за английской мечтой, экс-полузащитник «Ростова» Норманн выбрал не самый лучший вариант.

Игра же на «Стэмфорд Бридж» показала, какая пропасть разделяет лидера АПЛ и аутсайдера турнира. А быстрые голы Маунта и Хадсона-Одои подтвердили почти что аксиому, согласно которой в составе «Челси» забить может практически каждый. Благодаря мячам упомянутого тандема число лондонцев, которые хотя бы раз с начала сезона поражали ворота в английском чемпионате, увеличилось до 15 человек. Если же брать все турниры, то бомбардиров уже 17, и это не считая автоголов.

«Норвичу» и без того было сложно, а на 65-й минуте за вторую желтую карточку удалили Гибсона, и все закончилось унижением гостей. Маунт, с девятью мячами являющийся лучшим снайпером команды времен Тухеля, оформил хет-трик, причем назначенный за игру Норманна рукой пенальти ему пришлось исполнять дважды. В первом случае отразивший удар Крул нарушил правила, и синим дали вторую попытку.

У «Челси» все отлично, а «Норвичу» стоит пожелать быть стойкими в непростой ситуации. Сегодня футболисты вышли в специальных футболках, посвященных 20-летнему голкиперу Бардену, у которого диагностировано онкологическое заболевание.

«Брайтон» — «Манчестер Сити» — 1 : 4 (Мак Алистер, 81, с пенальти — Гюндоган, 13. Фоден, 28, 31. Махрез, 90+5)

К прыти «чаек» в этом сезоне начинаешь привыкать, и все равно видеть «Брайтон» и действующего чемпиона на соседних строчках таблицы удивительно. Но если в концовке прошлого сезона команда Грэма Поттера одержала над «Сити» волевую победу, ликвидировав отставание в два мяча (3:2), то в этот раз борьбы не получилось.

Хозяева, естественно, недовольны судейством, считая, что перед голом Гюндогана нарушили правила. Однако ВАР посчитал, что имела место ошибка вратаря и все сделано по правилам. Так полузащитник «горожан» стал лишь вторым после Езила немцем, забившим 30 мячей в АПЛ, а после дубля Фодена игра лишилась даже намека на интригу.

Команда Хосепа Гвардиолы провела вторую половину матча даже слишком прагматично, позволив настырному «Брайтону» лишь размочить счет с пенальти. Только этим хозяева разозлили чемпиона, который снова включил максимальные обороты и на оставшееся время лишил соперника мяча. Крупный счет вернулся благодаря Махрезу, а до этого в шаге от хет-трика остановился выходивший один на один Фоден.

Италия: «Милан» ждет осечки Спаллетти

«Болонья» — «Милан — 2:4 (Ибрагимович, 49, в свои ворота. Барроу, 51 — Рафаэл Леау, 16. Калабрия, 35. Беннасер, 84. Ибрагимович, 90)

Если в Лиге чемпионов «россонери» несостоятельны и впервые в истории начали групповой турнир с трех поражений, то в серии А у подопечных Стефано Пиоли почти идеальная картина. В девяти турах — восемь побед при единственной ничьей, которая пришлась на выездной матч с «Ювентусом», и назвать тот результат осечкой не льзя даже при большом желании.

Сегодня не Златан забил гол, а гол забил Златану ??



??? pic.twitter.com/0zoXMcbuyZ — Матч ТВ (@MatchTV) October 23, 2021

В Болонье у «Милана» сначала все складывалось успешно. К 20-й минуте гости получили и быстрый гол Рафаэла Леау, который классно попал в ближний верхний угол после паса Ибрагимовича, и численное преимущество за фол последней надежды Сумаоро. Но как все перевернулось в начале второго тайма! Стоило Ибрагимовичу срезать мяч в собственные ворота, и воодушевленные хозяева усилиями Барроу не оставили от преимущества красно-черных ничего.

Видимо, в шоке были все, так как 40-летний Златан, у которого за спиной 957 матчей и 566 голов, впервые в карьере поразил собственные ворота. Только радость «Болоньи» оказалась преждевременной. После жуткого фола Сориано, который не успел к мячу и чуть не сломал ногу Балло-Туре, хозяева остались вдевятером и в концовке не выдержали давления соперника. Эффектную точку в игре поставил, естественно, Ибрагимович. «Милан» — лидер и ждет, что в воскресенье «Наполи» Лучано Спаллетти оступится в гостях у «Ромы».

Германия: ф антастический мяч Беллингема

«Бавария» — « Хоффенхайм » — 4:0 ( Гнабри, 16. Левандовски, 30. Шупо-Мотинг, 82. Коман, 87 )

У Юлиана Нагельсманна коронавирус, однако его команда пышет здоровьем и выиграла три подряд официальных матча с перевесом в четыре гола. Традиционно прекрасен Левандовски, который демонстрирует уникальную результативность не только в этом сезоне, но и на протяжении всего года. Каждый точный удар поляка поднимает тему «Золотого мяча», хотя понятно, что есть Жоржиньо, выигравший Лигу чемпионов и Евро-2020, а также наконец-то завоевавший трофей со сборной Месси. Однако и на их фоне Леви уникален — 10 мячей в девяти турах бундеслиги, 17 в тринадцати играх нынешнего сезона и 54 точных удара в 46 матчах с начала года!

The @FCBayernEN machine kept on churning as they put 4?? past @TSGHoffenheimEN ? pic.twitter.com/a9KvYc5Utj — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) October 23, 2021

Когда же прозвучал финальный свисток, в центре внимания оказался Киммих. Один из основателей фонда помощи пострадавшим от коронавируса, пожертвовавший на эти цели 1 миллион евро, признался, что он до сих пор не вакцинировался. Не являясь противником прививок и не отрицая опасности COVID- 19, Киммих хочет получить больше данных о долгосрочном влиянии вакцины. Всего же в «Баварии» не привиты пять футболистов главной команды. Нагельсманн, заболевший уже после вакцинации и переносящий болезнь в легкой форме, фактически поддержал подопечных, подчеркнув: он сторонник прививок, но принудительной вакцинации нет ни в Германии, ни в «Баварии».

« Арминия » — « Боруссия » Д — 1:3 (Клос, 87, с пенальти — Эмре Джан, 31, с пенальти. Хуммельс, 45. Беллингем, 72 ).

«Лейпциг» — «Гройтер Фюрт» — 4:1 ( Поульсен, 46. Форсберг, 53, с пенальти. Собослои, 65. Уго Новоа, 89 — Хргота, 45, с пенальти )

Дортмундцы, как казалось визуально, не до конца отошли от лигочемпионского разгрома в Амстердаме. К жизни их вернуло нарушение правил в штрафной хозяев, и после гола Эмре Джана «шмели» уже не упускали игру из-под контроля. А Хуммельс забил роскошный гол, поймав вынос соперника и с линии штрафной с лета отправив мяч в угол.

Хуммельс like a boss пришел на угловой и вколотил отменный голешник ? pic.twitter.com/KBlypiqnvG — Матч ТВ (@MatchTV) October 23, 2021

Ветеран имел все основания рассчитывать на то, что его успех признают голом дня, однако у юного Беллингема было на этот счет иное мнение. Англичанин выдал феноменальное соло в чужой штрафной, напомнив похожий номер форварда «Реала» Винисиуса Жуниора в игре Лиги чемпионов против «Шахтера».

Беллингхем унизил всю оборону «Арминии» ?



Ну какой же мастер ? pic.twitter.com/7l8oxNUndV — Матч ТВ (@MatchTV) October 23, 2021

Что касается «Лейпцига», то «быки» после смена тренера и ухода ряда лидеров словно раскачиваются на качелях и только сейчас поднялись в еврокубковую зону. Команда Джесси Марша закономерно проигрывала после первого тайма аутсайдеру, однако решение выпустить на поле Поульсена перевернуло игру. Датчанин восстановил равновесие на первой же минуте после перерыва, а затем еще и заработал пенальти для отмечавшего 30-летие Форсберга. Классно проявил себя и другой джокер — Собослои. В активе венгра гол и пас на 18-летнего Уго Новоа, который впервые отличился на профессиональном уровне в день дебюта в бундеслиге.

Испания : невероятное спасение «Валенсии»

«Валенсия» — «Мальорка» — 2:2 (Гонсалу Гедеш, 90+3. Гайя, 90+8 — Анхель, 32. Диакаби, 38, в свои ворота )

Денис Черышев вернулся в строй в прошлом туре, выйдя на замену на «Камп Ноу». Однако у российского полузащитника новая травма, и уже без него «летучие мыши» продлили серию без побед до шести туров (=3-3). В субботней игре гости создали задел в два мяча за шесть минут, и, казалось, этого будет достаточно даже с учетом удаления на 55-й минуте Ли Канг Ина. Интересно, что одного из нынешних лидеров «Мальорки» валенсийцам пришлось отпустить из-за проблем с заявкой футболистов без гражданства ЕС.

Но в итоге «Месталья», впервые получив право заполнить трибуны на сто процентов, увидела невероятную развязку с двумя спасительными голами в добавленное арбитром время. К жизни «Валенсию» вернул изумительный по красоте и точности выстрел Гонсалу Гедеша в «девятку». А на восьмой компенсированной минуте — после упущенного «Мальоркой» шанса Фера Ниньо — Гайя в падении замкнул скидку Маркоса Андре. У капитана хозяев вовремя прорезался талант бомбардира, хотя прежде ничего подобного не наблюдалось. Отличившись в двух матчах подряд, Гайя забил всего на один мяч меньше, чем в 207 предыдущих играх ла лиги.

HIGHLIGHTS | @valenciacf_en strike twice in stoppage time in a thrilling draw at Mestalla. ?



? #ValenciaRCDMallorca pic.twitter.com/bXsKrcYGIx — LaLiga English (@LaLigaEN) October 23, 2021

Статистика дня

2-м после Уле Гуннара Сульшера норвежцем, забившим не менее 50 мячей в АПЛ, стал оформивший в субботу хет-трик нападающий «Уотфорда» Кинг. Благодаря этому команда Клаудио Раньери сенсационно разгромила в гостях «Эвертон» (5:2).

4 англичанина отметились голами в составе «Челси». Прошлый раз подобное случилось в АПЛ в 2016 году в матче «Борнмута» против «Халла».

4 удара нанес в этом сезоне новичок «Вулверхэмптона» Хван Хи Чхан и забил 4 мяча.

10 стартовых матчей чемпионата Турции без поражений «Трабзонспор» прошел впервые с сезона-1995/96.

20 очков «Утрехта» в десяти турах — лучший старт занимающей сейчас третье место в чемпионате Голландии команды с 1983 года.

38 матчей и ровно год не проигрывает в чемпионате Португалии «Порту», а сделавший хет-трик против «Тонделы» форвард «драконов» Тареми довел число своих голов в турнире до 50.

260 матчей провел в бундеслиге за «Вольфсбург» установивший клубный рекорд полузащитник Арнольд.

300 побед в бундеслиге одержал голкипер «Баварии» Нойер.