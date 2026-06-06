Экс-защитник сборной Габона Мусаву-Кинг умер в возрасте 34 лет

«Кан» на официальных страницах в социальных сетях сообщил о смерти экс-защитника Иронду Мусаву Кинга. Ему было 34 года.

«С печалью мы узнали о смерти Иронду Мусаву Кинга в возрасте 34 лет. Воспитанник нашей академии, который дебютировал в профессиональном футболе за наш клуб. Глубоко сочувствует его семье и близким в этом страшном испытании», — говорится в пресс-релизе.

По информации СМИ, тело бывшего футболиста было найдено бездыханным за домом в Либревиле при обстоятельствах, которые пока не выяснены.

На профессиональном уровне Мусаву Кинг играл за «Кан», «Гранаду», «Лорьян», «Удинезе», «Тулузу», «Булонь», «Ле-Ман», «Санкт-Галлен» и «Бенгалуру». Также на его счету 14 матчей за сборную Габона.