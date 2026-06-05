ESPN: «Бенфика» достигла соглашения с Силвой о назначении его главным тренером

«Бенфика» достигла соглашения с Марку Силвой о назначении его главным тренером вместо Жозе Моуринью, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

По данным источника, 48-летний португалец, покинувший «Фулхэм» на этой неделе после пяти лет работы с лондонским клубом, согласился на двухлетний контракт с опцией продления еще на год.

Лиссабонский клуб планирует сделать официальное объявление на следующей неделе, после выборов президента «Реала». Ожидается, что Моуринью вернется в испанскую команду, если Флорентино Перес будет переизбран.

Силва вывел «Фулхэм» в Премьер-лигу в свой первый сезон у руля команды, а затем закрепил ее в высшем дивизионе, занимая места в середине таблицы все последние четыре года. В сезоне-2024/25 «Фулхэм» набрал 54 очка, это его лучший показатель в Премьер-лиге за всю историю.

Уроженец Лиссабона ранее тренировал португальские «Эшторил» и «Спортинг», а также возглавлял «Олимпиакос», «Халл Сити», «Уотфорд» и «Эвертон».

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