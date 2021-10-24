«МЮ» унизили на «Олд Траффорд». Это 200-я победа Клоппа с «Ливерпулем»

Кошмар для Сульшера и Криштиану.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 9-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 0:5 (0:4)

Голы: Кейта, 5 (0:1). Диогу Жота, 13 (0:2). Салах, 38 (0:3). Салах, 45+5 (0:4). Салах, 50 (0:5).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Фред, Бруну Фернандеш (Кавани, 63), Мактоминай, Криштиану Роналду, Рэшфорд (Далот, 62), Гринвуд (Погба, 46).

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд, Конате, Милнер (Джонс, 27), Дж.Хендерсон, Кейта (Окслейд-Чемберлен, 64), Роберту Фирмину (Мане, 76), Салах, Диогу Жота.

Предупреждения: Шоу, 41. Фред, 45+2. Криштиану Роналду, 45+3. Бруну Фернандеш, 46. Магуайр, 55. Ван-Биссака, 86.

Удаление: Погба, 60.

Судья: Тэйлор.

24 октября. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».

Кажется, для Уле Гуннара Сульшера наступает самый тяжелый момент в тренерской карьере: «Манчестер Юнайтед» подходил к «Ливерпулю» с 4 поражениями в 8 матчах, впереди — «Тоттенхэм», «Аталанта» и «Манчестер Сити», а теперь еще и «Ливерпуль» устроил казнь на «Олд Траффорд», нанеся манкунианцам самое крупное поражение в истории противостояния.

Команда Клоппа моментально отправила хозяев в нокдаун: уже к 13-й минуте повела в два мяча. Во втором матче подряд отличился Наби Кейта, который в прошлом сезоне редко выходил на поле в двух играх подряд. Пятая голевая передача на счету Мохаммеда Салаха. Второй гол соорудили Трент и Диогу Жота: первый прострелил с фланга, а второй в касание замкнул передачу.

«Манчестер Юнайтед» проигрывал 0:2 по ходу первого тайма и с «Аталантой» (3:2), но в атаке «красные дьяволы» выглядели гораздо интереснее. С «Ливерпулем» «МЮ» периодически атаковал, но до серьезных угроз практически не доходило.

Зато гости не собирались останавливаться. Запоров выход один на один, Салах не выключился из игры и через несколько минут все же пробил де Хеа. Наби Кейта вернул должок и выкатил мяч на пустые ворота, а египтянин отличился в десятом матче подряд.

10 — Mo Salah has now scored in 10 straight appearances in all competitions — since 2017-18, he's only the 4th player for a club within the big five Euro leagues to manage this, after Cristiano Ronaldo (Apr 2018), Duvan Zapata (Jan 2019) and Robert Lewandowski (3 times). King. pic.twitter.com/o43JUynIPO — OptaJoe (@OptaJoe) October 24, 2021

Под конец тайма у ворот Алиссона все же полыхнуло, но тот эпизод запомнился не сейвом кипера «Ливерпуля», а срывом Криштиану: Джонс выиграл борьбу у Роналду, а тот повалил игрока и с досады пробил по лежавшему около Джонса мячу. Арбитр Тэйлор тут же достал карточку, а «Ливерпуль» ответил еще одним голом. Салах оформил дубль на пятой добавленной минуте.

Первый гол позволил 29-летнему форварду стать лучшим африканским бомбардиром в истории премьер-лиги. К перерыву у него стало 106 мячей в АПЛ — больше, чем у Дидье Дрогба, который отличился 104 раза, но сыграв на 87 матчей меньше Салаха.

В перерыве Сульшер выпустил лучшего ассистента АПЛ Поля Погба. Но и это не сильно помогло. Пока игроки «Юнайтед» коллекционировали фолы и карточки (с 41-й по 46-ю минуту Тэйлор выписал четыре предупреждения), «Ливерпуль» играл так, будто и не уходил в раздевалку. Хендерсон разрезал одной передачей всю оборону «Манчестер Юнайтед» и выводил Салаха к де Хеа, а египтянин оформил хет-трик и записал на свой счет 107-й мяч в АПЛ.

При 5:0 болельщики «Ливерпуля» радостно считали передачи команды, громко вскрикивали при любой ошибке игроков «МЮ» и издевательски скандировали: «Оле должен остаться».

«Ole must stay» and «Ole's at the wheel», Liverpool fans are chanting at Old Trafford as @JamieJackson___ reports. ? #MUFC #LFC #MUNLIV



Man Utd are down 5-0 and with Paul Pogba sent off. pic.twitter.com/Yvomn65Jzh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 24, 2021

Такое многие не выдержали — трибуны «Олд Траффорд» опустели задолго до финального свистка.

Fans pouring out of Old Trafford just after the hour mark... #MUNLIV pic.twitter.com/arv5QAHrIN — talkSPORT (@talkSPORT) October 24, 2021

А бедного де Хеа продолжали нагружать работой — до финального свистка он выдал несколько качественных сейвов. Пожалуй, он единственный, к кому у фанатов «Манчестер Юнайтед» (среди тех, кто остался на стадионе) не может быть претензий по сегодняшней игре.

5:0 — эта победа стала двухсотой для Юргена Клоппа во главе «Ливерпуля». Красные идут вторыми вслед за «Челси», а «Манчестер Юнайтед» остался на 7-й позиции в турнирной таблице.