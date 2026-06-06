Источник: Тикнизян может перейти в «Аякс» или «Олимпиакос»

Защитник «Црвены Звезды» и сборной Армении Наир Тикнизян может перейти в «Аякс» или «Олимпиакос», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, сербский клуб готов расстаться с 27-летним футболистом.

Тикнизян перешел в «Црвену Звезду» 1 июля 2025 года из «Локомотива». В сезоне-2025/26 защитник забил один гол и отдал семь результативных передач в 47 матчах и стал чемпионом Сербии в составе команды из Белграда.

Действующий контракт Тикнизяна рассчитан до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

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