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В Турции опровергли информацию о приобретении Абрамовичем «Гезтепе»

В Турции опровергли информацию о приобретении Абрамовичем футбольного клуба «Гезтепе»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Роман Абрамович.
Фото Global Look Press

Член правления «Гезтепе» Талат Папатья опроверг информацию о приобретении клуба российским бизнесменом Романом Абрамовичем, сообщает издание D-Smart Spor.

Ранее D-Smart Spor сообщило, что Абрамович стал владельцем турецкого клуба. Отмечалось, что стороны согласовали условия сделки, а официальное объявление должно было состояться в пятницу, 8 апреля.

Позже издание удалило новость о покупке «Гезтепе» и опубликовало опровержение со ссылкой на представителя клуба.

Напомним, что 10 марта Великобритания ввела санкции против Абрамовича. АПЛ отстранила россиянина от управления «Челси». Бизнесмен решил продать клуб и передал управление попечителям благотворительного фонда.

Футбол
ФК Челси
Роман Абрамович
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