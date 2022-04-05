В Турции опровергли информацию о приобретении Абрамовичем «Гезтепе»

В Турции опровергли информацию о приобретении Абрамовичем футбольного клуба «Гезтепе»

Член правления «Гезтепе» Талат Папатья опроверг информацию о приобретении клуба российским бизнесменом Романом Абрамовичем, сообщает издание D-Smart Spor.

Ранее D-Smart Spor сообщило, что Абрамович стал владельцем турецкого клуба. Отмечалось, что стороны согласовали условия сделки, а официальное объявление должно было состояться в пятницу, 8 апреля.

Позже издание удалило новость о покупке «Гезтепе» и опубликовало опровержение со ссылкой на представителя клуба.

Напомним, что 10 марта Великобритания ввела санкции против Абрамовича. АПЛ отстранила россиянина от управления «Челси». Бизнесмен решил продать клуб и передал управление попечителям благотворительного фонда.