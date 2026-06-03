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3 июня, 04:59

Футболку Пеле выставят на аукцион за 6 миллионов долларов

Евгений Козинов
Корреспондент
Пеле и Вава после гола в финале ЧМ-1958.
Фото AFP

Футболка нападающего сборной Бразилии Пеле, в которой он сыграл в финале чемпионата мира 1958 года, будет выставлена на аукционе Sotheby's, сообщает The New York Times.

По данным источника, стартовая стоимость лота превысит 6 миллионов долларов. Торги пройдут с 29 июня по 16 июля — за три дня до финала чемпионата мира-2026.

В финале ЧМ-1958 сборная Бразилии обыграла Швецию (5:2), а 17-летний Пеле оформил дубль. С тех пор он является самым молодым футболистом, сыгравшим и забившим в финале чемпионата мира.

Самой дорогой футбольной майкой является футболка Диего Марадоны с ЧМ-1986, которая в 2022 году была продана на аукционе за 9,28 миллиона долларов.

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Пеле
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