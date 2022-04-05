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Роман Абрамович приобрел турецкий «Гезтепе»

Роман Абрамович стал владельцем турецкого футбольного клуба «Гезтепе»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Роман Абрамович.
Фото AFP

Российский бизнесмен Роман Абрамович приобрел турецкий футбольный клуб «Гезтепе», сообщает издание D-Smart Spor.

По информации издания, стороны согласовали условия сделки, а официальное объявление ожидается в пятницу, 8 апреля.

Позже D-Smart Spor удалило новость о покупке «Гезтепе» и опубликовало опровержение со ссылкой на представителя клуба.

Напомним, что 10 марта Великобритания ввела санкции против Абрамовича. АПЛ отстранила россиянина от управления «Челси». Бизнесмен решил продать клуб и передал управление попечителям благотворительного фонда.

Источник: https://twitter.com/spor_smart/status/1511310871993241602
Футбол
ФК Челси
Роман Абрамович
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