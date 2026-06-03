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3 июня, 06:14

Лукаку вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории сборных — 90 голов в 125 матчах

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ромелу Лукаку (справа).
Фото Reuters

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории национальных команд.

2 июня 33-летний форвард вышел на замену в товарищеском матче с Хорватией и установил окончательный счет в концовке — 2:0. Этот гол стал для Лукаку 90-м в 125 матчах за сборную. На его счету 5 голов на чемпионатах мира (19 в отборочных турнирах), 6 — на чемпионатах Европы (21 в отборочных турнирах) и 9 забитых мячей в Лиге наций.

По числу голов Лукаку обошел поляка Роберта Левандовски и малазийца Мохтара Дахари, на счету которых по 89 забитых мячей за сборные. Теперь бельгийца опережают только индиец Сунил Чхетри (95 голов), иранец Али Даеи (108), аргентинец Лионель Месси (116) и португалец Криштиану Роналду (143).

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Ромелу Лукаку
Сборная Бельгии по футболу
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