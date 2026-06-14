Хиддинк ответил ван дер Варту на обвинения в допинге сборной России на Евро-2008: «Не стоит воспринимать всерьез»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк в комментарии «СЭ» ответил на намеки экс-хавбека национальной команды Нидерландов Рафаэля ван дер Варта о допинге у россиян на Евро-2008.

Ранее нидерландец, вспоминая матч с Россией на чемпионате Европы, заявил, что при 40-градусной жаре в Базеле его команда была истощена, в то время как россияне, включая Андрея Аршавина, в дополнительное время «были как новенькие».

«Наша российская команда имела на каждой позиции превосходное техническое и тактическое качество, основанное на большой физической выносливости, обоснованное тяжелыми тренировками при подготовке к Евро-2008. Так что не стоит всерьез воспринимать слова Рафы. Он был сильно удивлен недооценкой мастерства сборной России в 2008 году», — сказал Хиддинк «СЭ».

Россия победила Нидерланды в четвертьфинале Евро-2008 со счетом 3:1, в дополнительное время голы забили Дмитрий Торбинский и Андрей Аршавин. В полуфинале россияне уступили Испании (0:3).

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