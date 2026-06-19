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Сегодня, 13:25

УЕФА не будет вводить перерывы на питье воды на чемпионате Европы-2028

Руслан Минаев

УЕФА не планирует вводить обязательные паузы на водопой на чемпионате Европы-2028, сообщает газета The Telegraph.

На чемпионате мира, который проходит в Мексике, США и Канаде, в каждом матче проходят прохладительные перерывы длительностью три минуты. По действующим правилам УЕФА, решения о подобных перерывах принимаются индивидуально в зависимости от температуры на стадионе. Обязательные паузы вводятся только от температуры 35°C.

По данным источника, УЕФА не планирует менять регламент для ближайших турниров, включая Лигу чемпионов и Евро-2028.

Чемпионат Европы 2028 года пройдет с 9 июня по 9 июля в Англии, Шотландии, Уэльсе и Ирландии.

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