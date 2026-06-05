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5 июня, 13:31

Президент РПЛ Алаев ответил ван дер Варту: «Обидно за футболистов, которые не могут признать, что Россия была сильнее»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Президент РПЛ Александр Алаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова экс-хавбека сборной Нидерландов Рафаэля ван дер Варта, обвинившего российскую команду в употреблении допинга на Евро-2008.

«Кроме улыбки и смеха, это ничего больше не вызывает. Даже обидно за достойных футболистов, которые сидят и всерьез что-то обсуждают, вместо того чтобы признать, что Россия на тот момент была сильнее и доказала это на поле», — сказал Алаев «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2026.

Рафаэл ван дер Варт в&nbsp;борьбе с&nbsp;Сергеем Игнашевичем.«Дополнительное время, а они как новенькие». Ван дер Варт намекнул на допинг у сборной России на Евро-2008

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Чемпионат Европы по футболу
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