Мбаппе стал третьим игроком с 20 голами на чемпионатах мира и Европы

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе забил гол в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 против сборной Парагвая (1:0).

Для нападающего мяч стал 19-м на чемпионатах мира. Также на его счету один гол на чемпионатах Европы — в ворота Польши (1:1) на Евро-2024.

Мбаппе стал третьим игроком в истории с 20 голами на чемпионатах мира и Европы. Также 20 голов забил форвард сборной Англии Харри Кейн. Лидирует по этому показателю португалец Криштиану Роналду (25 голов), который 11 раз отличился на ЧМ и 14 — на Евро.