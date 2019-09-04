Жирков пока не планирует уходить из сборной

Защитник «Зенита» Юрий Жирков сказал, что пока не думает об уходе из сборной России. 36-летний футболист вызван на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии (6 сентября) и Казахстана (9 сентября). На счету Жиркова 88 игр за сборную, больше него из действующих футболистов сыграл только Игорь Акинфеев (111), но он уже объявил об уходе из национальной команды.

— То, что я остался в сборной, сыграла роль, наверное, травма, — сказал Жирков в передаче «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Родные уговаривали, чтобы я вернулся. И потом Черчесов приехал в Питер, мы хорошо поговорили. Так что еще есть желание поиграть.

— Бронза Евро-2008 — лучший результат в новейшей истории России. Почему именно ваше поколение оказалось наиболее реализованным?

— Раньше футбол был другим, лимит был другим. Было больше легионеров хороших, поэтому мы росли рядом с ними. Это дало свой результат.