Франко Варрелла: "Будем рады видеть Кокорина и Мамаева в чемпионате Сан-Марино"

Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла заявил, что в чемпионате Сан-Марино были бы рады видеть футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина​.

– Не хотел бы занимать ни чью сторону в этом вопросе, – сказал Варрелла журналистам. – Но если говорить серьезно, в Сан-Марино всегда будут рады новым футболистам, способным поднять футбольную культуру на новый уровень. С этой точки зрения любому футболисту, который может это сделать, мы будем рады, в том числе Кокорину и Мамаеву.

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу в октябре 2018-го за участие в двух драках в центре Москвы. Пресненский суд 8 мая приговорил футболиста "Зенита" к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а игрока "Краснодара" – к полутора годам. (Александр Рогулев)

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