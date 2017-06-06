Нойштедтер назвал причину ухода из "Шальке"

Защитник сборной России Роман Нойштедтер рассказал о своих взаимоотношениях с болельщиками и назвал причину ухода из "Шальке". По словам игрока "Фенербахче", он просто хотел поиграть за границей.

– Влияет ли на меня недовольство болельщиков? Нет, все допускают ошибки – даже футболисты. На поле на меня это не влияет, - отметил Нойштедтер в интервью goal.com.

– Постоянная критика стала причиной того, что вы ушли из "Шальке"?

– На самом деле - нет. Когда я приехал в Гельзенкирхен, я почувствовал "Шальке" – клуб в целом и все остальное. Конечно, я и раньше делал для клуба все, но когда живешь в городе, то это нечто другое. В конце прошлого сезона все было нормально. У меня не было проблем с болельщиками, однако я хотел попробовать что-то новое. У меня всегда была цель – поиграть за границей. В 28 лет, я подумал, это хорошее время. Поэтому я воспользовался возможностью и поехал на поиски приключений.

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