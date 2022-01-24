«Я ушла от Орсера не из-за Медведевой». Откровенное интервью олимпийской чемпионки из Канады

Габриэль Дэйлман дала совет ученицам Этери Тутберидзе и прокомментировала отношения с Евгенией.

24-летняя Дэйлман — живой символ канадского фигурного катания. В середине 2010-х она была в паре шагов от того, чтобы стать лучшей фигуристкой мира, в Пхенчхане даже стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, откатав свою часть программы на третье место.

Однако после тяжелых травм, проблем со здоровьем и весом Дэйлман продолжает карьеру в формате «ради удовольствия». На прошедшем чемпионате четырех континентов она стала десятой с результатом 172,98 балла, не сумев сделать ни одного каскада 3 + 3. Тем не менее она является первой канадской запасной на Олимпиаде и не собирается завершать карьеру.

А еще дает очень сильные интервью.

У меня бабушка — украинка. Я сойду за свою?

Этими словами Габриэль поприветствовала меня, узнав, что я из России:

— О, журналист из России! У меня бабушка — украинка, это считается, я сойду за свою? Папа — немец и нидерландец, мама — англичанка, украинка и ирландка. Круто, что у меня столько фанатов из России. Я очень рада, правда!

— Надеюсь, вопросы от русского журналиста не будут подозрительнее, чем от канадских. Давайте начнем с простого: Габриэль, как вам выступление на чемпионате четырех континентов?

— Неидеальное, были ошибки. Но я человек, рада, что я борюсь. Был очень небольшой перерыв после чемпионата Канады. Это реально больно, когда ты ожидаешь одного события, надеешься отобраться на Олимпиаду, а потом тебе приходится быстро перестраиваться, поднимать голову снова и возвращаться в игру. Но спасибо канадской федерации, что она отправила меня на этот турнир. Это, наверное, мое первое международное соревнование за 2,5 года. После пандемии коронавируса, травм, операций. Я просто рада быть здесь.

— Есть ли шанс, что вы поедете на чемпионат мира? Вы же стали лучшей среди канадок.

— Этого я не могу знать, решение принимает федерация. Конечно, я хотела бы на него поехать. Уже сбилась со счета, на скольких я была. Я могу контролировать только то, что касается меня, остальное вне моих полномочий. Надежда есть.

Но сейчас я первая запасная в сборной Канады на Олимпиаду. Собираюсь поехать домой, жить день за днем, и будь что будет. Я должна готовиться, чтобы в случае форс-мажора выступить.

— Запасных сборная Канады в Пекин не берет?

— Нет. Так что мне позвонят в Канаду, если что-то случится, и я должна буду за ночь собраться и долететь. Придется реагировать по ситуации.

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Я продолжу спортивную карьеру

— Надеюсь, вы не устали от этих вопросов, но откуда вы сейчас черпаете мотивацию?

— Я нахожу ее благодаря фанатам, семье, моему тренеру Ли Баркеллу. Он мой мир, просто потрясающий человек! Я бы не была там, где сейчас, без него. И внутри себя тоже нахожу, конечно. Потому что я всегда считаю себя темной лошадкой, хочу большего. Даже когда все неидеально, это направляет меня в нужное русло.

И мне нравится фигурное катание. Когда я была моложе, меня буллили, унижали (про Дэйлман в детстве сняли издевательское видео из-за ее дислексии и атлетичной внешности. — Прим. «СЭ»), но я сумела выбраться из этой ситуации. Фигурное катание стало моей мотивацией, радостью и любовью. Для меня все сломалось психологически, когда летом 2018 года диагностировали проблемы с ментальным здоровьем. И я вспоминаю, как надевала коньки и просто шла на каток, где я выросла, слушала звук лезвий, разрезающих лед, ветер в лицо. Этот спорт спас меня, сохранил. Очень благодарна фигурному катанию за то, что у меня есть что-то в жизни, что я люблю так сильно.

— Есть ли какая-то планка, до которой вы будете выступать? Олимпиада-2026? Чемпионат мира в Канаде 2024 года?

— До того момента, когда я почувствую: все, я закончилась, хватит. Буду жить месяц за месяцем, год за годом. Но я буду продолжать выступать в следующем сезоне. Не собираюсь слушать, что там люди говорят, — это их мнение. Люди не знают меня, не знают моей истории. Они знают то, что я говорю им. А я продолжу говорить, что я хочу. Это будет мое решение, потому что жизнь — моя, тело — мое. Буду выступать настолько долго, насколько смогу. Спасибо моим фанатам, они прекрасны. Да и хейтерам тоже надо отдать должное. Они продолжают говорить обо мне.

— У вас много хейтеров?

— Да, есть некоторое количество. Это тоже мотивация для меня. Потому что, когда вы говорите обо мне плохо, я пойду доказывать обратное. Я знаю, кто я как человек и фигуристка. Знаю, какая я классная, и продолжу оставаться собой. И это привело меня к тому, где я есть сейчас: многократная чемпионка Канады, призерка чемпионата мира и олимпийская чемпионка (в команде. — Прим. «СЭ»).

— А за что вас хейтят-то? Не могу представить.

— Ну вот, вы можете удивиться, но это их выбор. Любите меня — любите, нет — ну и пожалуйста.

Совет российским фигуристкам: не бойтесь брать отдых, даже если страшно сказать тренеру о травме

— Вы очень часто выступаете с травмами. Перед чемпионатом Канады вы болели, незадолго до чемпионата мира-2019 с костылем ходили. Зачем такие преодоления?

— Ой, у меня было много чего плохого в карьере. Проблемы с правым ухом и правым глазом после сильного сотрясения мозга, и я не знала, смогу ли вообще кататься снова, потом я сломала два ребра, другие травмы... Многие доктора считали, что я не смогу вернуться. Но я очень хотела. Через пару месяцев, когда я еще не восстановилась, потеряла свою бабушку, которая была моим лучшим другом. Это было абсолютно неожиданно и ужасно. Потом пришлось делать операцию на желудке. А уже надо было возвращаться на лед, хотя с головой не все было в порядке из-за того сотрясения. Много всего произошло, словом. А мне на прошлой неделе 24 стукнуло.

— С прошедшим вас, кстати, да.

— Спасибо! Потом случилась эта пандемия... То есть у меня были сложные даже не последние полтора года, а все три года, почти весь олимпийский цикл наполнен какими-то событиями, самыми тяжелыми в моей жизни. Но я много чему научилась за это время.

— Многие российские фигуристки также катаются с травмами и повреждениями, в том числе в лучшей группе — Этери Тутберидзе. Это было и с Щербаковой, и с Трусовой, и с Усачевой, да и с другими. Что вы бы им посоветовали как более опытная фигуристка?

— Как девушка, которая выросла с российским тренером, я знаю, о чем вы говорите. Я каталась в Сочи со стрессовым переломом правой ноги. Если все очень плохо (Габриэль выразилась жестче: «It sucks». — Прим. «СЭ»), даже если страшно сказать своему тренеру, родителям, да даже себе о травме — все равно берите отдых, если он вам нужен. Гораздо важнее это время на восстановление, потому что, если вы не залечитесь, тело будет ломаться еще проще. Я с годами поняла, что брать отдых и восстанавливаться так же важно, как тренироваться. Если вы не восстановитесь, вы не сможете нормально тренироваться. Трудно этому научиться, но необходимо.

— Проблема ли, что из-за травм карьеры фигуристок укорачиваются? В 17-18 лет уходит абсолютное большинство, особенно у нас в России.

— Тут будет непросто прокомментировать, потому что я не хочу сказать чего-то лишнего и неправильного. Меня очень впечатляет, что девушки приземляют четверные, это показывает, что все, что делают парни, могут делать и женщины. Но у меня сердце разбивается, когда они так сильно травмируются из-за этого. Даша на «Гран-при Японии», Саша с ее травмой ноги.

Но это показывает, как они хотят двигать спорт вперед, у них невероятная миссия. Каждый бы желал такой. С другой стороны, неприятно, как четверные укорачивают их карьеру. Потому что они такие талантливые, невероятные! И тяжело видеть, как легко они травмируются. Это актуально для всех спортсменов. Даже когда я тренировала четверные или мои знакомые — ты понимаешь, как легко там получить травму, если не сделаешь прыжок чисто или будешь делать слишком много попыток. Потому что тело действует на пределе, к которому оно не приспособлено, его там в принципе не должно быть!

И любое действие равно противодействию. Понимаю, это математическое понятие, но и здесь оно применимо. Если вы больше тренируетесь, вам нужно больше восстановления, это нужно понять. Если вы не отдыхаете, все может обвалиться по принципу домино.

— Понимаю, не вы решаете, — но должен ли ввиду этого ISU поднять возрастной ценз?

— Еще один сложный вопрос, особенно для меня. Но хороший. Мне было 15, когда я поехала на Олимпиаду в Сочи. Но теперь, когда смотришь на общую картину, четверные, изменения в мужском и женском катании, я думаю... (пауза) мы должны поднять возраст. Все-таки это женские соревнования. В 15 я была девочкой, меня не рассматривали как женщину. Ради безопасности лучше его поднять, хотя есть аргументы и против. Решать, конечно, буду не я, а ISU.

Пока все остаются здоровыми и понимают пределы возможностей, фигурное катание будет прекрасным. Думаю, нам надо очень много факторов серьезно брать во внимание при принятии решения. Как быть с тем, что все больше юных девочек травмируются? Насколько важно ментальное здоровье? Я считаю, мы как мировое сообщество должны сделать шаг назад и сказать себе: «Они не просто спортсмены, они люди». А человек превыше всего, не спорт.

Не могу рассказать причину ухода от Орсера, но это не Медведева

— Последняя тема, может быть, тоже сложная, заранее извините. Русские фанаты ассоциируют вас с работой в группе Брайана Орсера, где вы в течение сезона пересекались с Евгенией Медведевой. Потом вы ушли. Есть версия, что из-за слишком большого внимания тренера к Евгении. На фанатских форумах я ее точно видел.

— А-ха-ха, реально? Это смешно! Я же вам говорила — люди не знают меня. Они могут знать меня, только если со мной в формате 24 на 7. Я все время меняюсь, как у вас получается меня трактовать? Вы что, со мной ходите везде? Почему многие считают меня такой стервой? (Смеется.)

Ответ — нет, это не является причиной моего ухода из группы. Вообще нет. Когда Евгения пришла, все было прекрасно! В том году мы были очень близки, Джейсон Браун пришел, у нас была настоящая дружба! Моим партнером по тренировкам был Хавьер Фернандес, и когда он ушел, Евгения стала главной партнершей на катке. Мы отлично поладили. Она красивейшая личность на льду и вне его. Я очень люблю ее и скучаю по ней! Джейсон тоже невероятный парень, такой приятный в любой ситуации. Я очень счастлива за него, что он попал в олимпийскую сборную.

Не могу рассказать причину, по которой я ушла, но что случилось, то случилось, мой тренер тоже ушел, мы теперь вместе в Granite Club. Я все еще член клуба Toronto Cricket Club, но также и Granite Club. Но Евгения тут ни при чем, уверяю. Мы друзья.

— Вы по ней скучаете и на льду? Может, пригласите ее вернуться?

— Да, я скучаю по ней на соревнованиях. Недавно ходило видео, как на чемпионате мира 2019 года мы танцевали на трибунах, на льду. Было весело, столько милоты в этом видео! Я сейчас заплачу, боже (голос Габриэль действительно дрогнул). Я скучаю по Хави, скучаю по Евгении, да много по кому! Это было чудесное время. А из-за ковида так сложно встретиться со всеми. Люблю всех и поддерживаю в том, чем они сейчас занимаются.