Новая чемпионка России приехала к Тутберидзе из Ижевска как Загитова. А теперь готовит четверные в парах

Последний день первенства России удивил неожиданными результатами.

Первенство России среди юниоров

Пары. Итоги

1. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 201,82 балла

2. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев — 200,53

3. Екатерина Чикмарева/Андрей Янченков — 189,48

4. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 188,2

5. Екатерина Гейниш/Илья Миронов — 187,35

Танцы. Итоги

1. Ирина Хавронина — Дарио Чиризано — 182,77

2. Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол — 182,06

3. Софья Тютюнина — Александр Шустицкий — 178,12

4. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин — 172,88

5. Алиса Овсянкина — Матвей Самохин — 162,12

В Саранске завершается первенство России по фигурному катанию среди юниоров. Если вчера тройку лучших определили девушки и юноши, то сегодня медали распределили в парном катании и танцах на льду. Обе дисциплины выглядели на этом старте предельно предсказуемыми и короткие программы только подтвердили статус ожидаемых фаворитов. Но произвольные прокаты поменяли все — так в парах призеры взрослой серии «Гран-при» уступили дуэту, который всего пару сезонов выступает вместе. Причем Наталья Хабибуллина загадочным образом напоминает Алину Загитову — в 11 лет переезжает из Ижевска в Москву на каток «Хрустальный». Только вот дальше их пути разошлись кардинальным образом.

Тутберидзе «отбраковала» Хабибуллину в пары — и теперь она ее обыграла

Мало кто сомневался в победе Юлии Артемьевой и Михаила Назарычева в столице Мордовии. После двух крутых прокатов на этапе взрослой серии «Гран-при» о дуэте осторожно, но говорили даже как о кандидатах на Олимпиаду. Чемпионат России в Санкт-Петербурге им не удался, поэтому тренер Павел Слюсаренко решил поехать с ребятами на первенство страны среди юниоров, чтобы хотя бы на этом уровне продолжить сезон. И заметных конкурентов в Саранске изначально для Артемьевой и Назарычева не было — ни по вероятным возможностям, ни тем более по статусу и опыту. Короткая стала их бенефисом и московские пермяки (а пара тренируется в двух городах переменно — на катке Валентины Тюковой и у Этери Тутберидзе) лидировали с привычным запасом. Произвольную оставалось откатать без грубых ошибок и победа в кармане. Только сказать гораздо проще, чем сделать.

Потеря двух выбросов, помарки на других элементах и вот уже настоящие москвичи Илья Княжук и Наталья Хабибуллина обходят Артемьеву с Назарычевым как по произвольной, так и по сумме. Хотя назвать Княжук с Хабибуллиной коренными жителями столицы тоже язык не поворачивается. Партнер из Одинцово, а партнерша родилась в Ижевске, где и жила до 11 лет. «Поняла в этом возрасте, что достигла в Удмуртии потолка и поехала к Тутберидзе, — вспоминает Наталья времена, когда она каталась в одиночном. — Все верно, по пути Загитовой. Только Тутберидзе посоветовала мне пойти в пары, сказала, что видит меня именно там. Я сначала ни в какую не хотела, но потом решила попробовать». Катается сейчас пара в команде Сергея Доброскокова вместе с Дарьей Павлюченко и Денисом Ходыкиным. Забавно, что теперь Хабибуллина обыграла дуэт «Хрустального», поэтому неудивительно что к Этери пару сватали сразу после церемонии награждения.

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В танцах победили аутсайдеры с третьего места после короткой

Если главная «фишка» Павлюченко и Ходыкина — нестандартная хореография с акробатикой, то Хабибуллина и Княжук стараются брать техникой. Ребята к следующему сезону готовят серьезное прыжковое усиление, а у них и сейчас набор неподвластный 99% европейским одиночницам. Следующий шаг — четверные и тройной аксель и морально к нему фигуристы готовы. Наталья уверена, что это единственный путь для развития парного катания. С лидерами своей группы спортсмены предпочитают себя не сравнивать, отмечая большие различия. «У нас разный стиль с Дарьей и Денисом, мы нашли свой стиль, свое катание. Но так как тренируемся вместе, то смотрим на них, учимся. Чтобы догнать и в будущем перегнать», — заметил Илья. Такими темпами — почему бы и нет, но для начала задача выиграть ЮЧМ в Софии. Ведь Артемьева и Назарычев намерены доказать, что случившееся в Саранске — нелепая оплошность. Третьими и вовсе стали дебютанты первенства России Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Они катаются вместе меньше года!

В целом резерв у нас в этой дисциплине приличный и доминирование наших пар в новом олимпийском цикле продолжится. Хорошие перспективы и у танцоров. Тем более при такой конкуренции, когда выигрывает дуэт, откатавший ритм-танец на третье место. Главных фаворитов Василису Кагановскую и Валерия Ангелопола могли сбить по мнению тренера Анжелики Крыловой излишним вниманием фанаты, никак иначе объяснить срыв поддержки ни специалист, ни Василиса с Валерием не смогли. «Мы ехали с мыслями бороться за первое место, боролись и разошлись в сотых балла. Не скажу, что мы проиграли, это всего лишь сотые, а не несколько баллов. Заранее медали на себя не вешали», — сказал Ангелопол. Сотые сотыми, но чемпионы — Ирина Хавронина и Дарио Чиризано. Дуэт — работа двух школ, Ирины Жук с Александром Свининым и Алексея Горшкова с Николаем Морозовым. Произвольная «Кумпарсита» нового тандема превзошла и прокаты Софьи Тютюниной и Александра Шустицкого. Впрочем, у Шустицкого травма спины, так что битва за первый номер у юниоров еще не закончена.