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Nintendo Switch 2 «потянет» даже Doom: The Dark Ages

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото id Software

Nintendo Switch 2 продолжает поражать списком поддерживаемых игр. Известный инсайдер под ником eXtas1s рассказал о том, что новую портативную консоль посетит даже Doom: The Dark Ages.

Doom: The Dark Ages. Раскрыта дата релиза Doom: The Dark Ages

По его словам, Microsoft пока не анонсировала версию игры для Switch 2 из-за договоренностей с Nintendo, но на самом деле ее активно разрабатывают. Впрочем, даже если эта версия действительно существует, то дата ее выхода неизвестна — вполне возможно, что она выйдет позже 15 мая, дня выхода Doom: The Dark Ages.

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