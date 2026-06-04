CyberPRO
Видеоигры
Уведомления
Главная
CyberPRO
Видеоигры

4 июня, 20:35

В Warface стартовал сезон «Багровое солнце»

Алексей Буланов
В Warface стартовал новый сезон «Багровое солнце».
Фото Astrum Entertainment

Издатель и разработчик Astrum Entertainment объявляет о запуске нового сезона «Багровое солнце» в тактическом шутере Warface. Обновление затрагивает ключевые игровые системы: рейтинговые матчи, боевой пропуск, PvE и PvP, оружейную мету, а также новые события и технические улучшения.

Со стартом сезона произошли технические улучшения в игре: появился подробный счетчик урона, который отображает детальную статистику попаданий по итогам раунда: урон по игрокам и распределение попаданий по частям тела. Система рейтинговых матчей получила расширенную интеграцию лиги: информация о текущем ранге теперь отображается в окне недавних игроков, результатах матча, послематчевом экране и на этапе выбора снаряжения. Запуск стал быстрее, а ключевая статистика собрана на одном экране. Также добавлены новые настройки мини-карты: можно изменять масштаб и прозрачность. Появилась поддержка технологии AMD Radeon(tm) Anti-Lag, которая снижает задержку и обеспечивает комфортную игру.

В Warface стартоваллетний боевой пропуск с наградами из новых оружейных серий «Номад» и «Бедуин». За продвижение по уровням игроки смогут получить камуфляжи, жетоны, стикеры, брелок и уникальные достижения. Обновление затронуло и PvE-контент. Проходя миссии и спецоперации, игроки смогут зарабатывать короны и обменивать их на награды, включая оружейную серию «Шейх», коробки с деталями, внешности и предметы из прошлых сезонов.

Дополнительные награды появились и в рейтинговых матчах: в сезоне доступны камуфляж «Серебряный скорпион» для Viking DE, кунай, перчатки и набор стикеров. В новом сезоне престижа игроков ждут ускорители, детали и четыре золотых образца оружия — MPAR-556, MAG-7, Taurus CT9 G2 и ATA ARMS Turqua.

Вместе с новым сезоном разработчики обновили и оружейную мету. Улучшения получили «Лупара», Cobray Striker и Steyr Scout вместе со Special-версиями — до уровня текущих актуальных моделей.

В ближайших летних обновлениях появятся новые агенты и сезонные события. Игроков ждёт сезонный агент «Сухой» с оружием SI PS90 из серии «Призрак пустыни», а также скоро в игре появится агент «Мираж» с набором уникального контента. В рамках летнего сезона запустится событие «Золотой след» с PvP-режимом «Потасовка» и наградами серии «Самородок», среди которых золотое оружие, нож киридаши и другие ценные предметы.

Одновременно с запуском сезона стартовала «Летняя лотерея Warface». Игроки смогут ежедневно выполнять задания, получать билеты и обменивать их на оружие, внешности персонажей, бустеры и уникальные достижения. Игроки прочувствуют атмосферу летнего отдыха в доме за городом с яблонями и спокойным дачным вайбом.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Гашек потребовал изменить формат Матча звезд НХЛ из-за россиян
Барко сказал, что хочет играть в Аргентине, Сперцян ждет предложение Фабрегаса, «ПСЖ» отказался от Батракова. Трансферные слухи РПЛ
Средства ПВО за ночь перехватили 95 украинских БПЛА над территорией России
Эксперт назвал примерные суммы заработка россиян в 2026 году
«Изнасиловали, уволили, назвали лгуньей». Суд оправдал гонщика по делу о преступлении в доме Шумахеров
В ЕП заявили о недостатке политиков уровня де Голля или Орбана в Европе
Популярное видео
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Студия МГЛА и Игромир представили новую кат-сцену игры «Война Миров: Сибирь»

Промокоды для Escape from Tarkov на июнь 2026 года
Новости
RSS RSS
Все новости