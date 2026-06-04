В Warface стартовал сезон «Багровое солнце»

Издатель и разработчик Astrum Entertainment объявляет о запуске нового сезона «Багровое солнце» в тактическом шутере Warface. Обновление затрагивает ключевые игровые системы: рейтинговые матчи, боевой пропуск, PvE и PvP, оружейную мету, а также новые события и технические улучшения.

Со стартом сезона произошли технические улучшения в игре: появился подробный счетчик урона, который отображает детальную статистику попаданий по итогам раунда: урон по игрокам и распределение попаданий по частям тела. Система рейтинговых матчей получила расширенную интеграцию лиги: информация о текущем ранге теперь отображается в окне недавних игроков, результатах матча, послематчевом экране и на этапе выбора снаряжения. Запуск стал быстрее, а ключевая статистика собрана на одном экране. Также добавлены новые настройки мини-карты: можно изменять масштаб и прозрачность. Появилась поддержка технологии AMD Radeon(tm) Anti-Lag, которая снижает задержку и обеспечивает комфортную игру.

В Warface стартоваллетний боевой пропуск с наградами из новых оружейных серий «Номад» и «Бедуин». За продвижение по уровням игроки смогут получить камуфляжи, жетоны, стикеры, брелок и уникальные достижения. Обновление затронуло и PvE-контент. Проходя миссии и спецоперации, игроки смогут зарабатывать короны и обменивать их на награды, включая оружейную серию «Шейх», коробки с деталями, внешности и предметы из прошлых сезонов.

Дополнительные награды появились и в рейтинговых матчах: в сезоне доступны камуфляж «Серебряный скорпион» для Viking DE, кунай, перчатки и набор стикеров. В новом сезоне престижа игроков ждут ускорители, детали и четыре золотых образца оружия — MPAR-556, MAG-7, Taurus CT9 G2 и ATA ARMS Turqua.

Вместе с новым сезоном разработчики обновили и оружейную мету. Улучшения получили «Лупара», Cobray Striker и Steyr Scout вместе со Special-версиями — до уровня текущих актуальных моделей.

В ближайших летних обновлениях появятся новые агенты и сезонные события. Игроков ждёт сезонный агент «Сухой» с оружием SI PS90 из серии «Призрак пустыни», а также скоро в игре появится агент «Мираж» с набором уникального контента. В рамках летнего сезона запустится событие «Золотой след» с PvP-режимом «Потасовка» и наградами серии «Самородок», среди которых золотое оружие, нож киридаши и другие ценные предметы.

Одновременно с запуском сезона стартовала «Летняя лотерея Warface». Игроки смогут ежедневно выполнять задания, получать билеты и обменивать их на оружие, внешности персонажей, бустеры и уникальные достижения. Игроки прочувствуют атмосферу летнего отдыха в доме за городом с яблонями и спокойным дачным вайбом.