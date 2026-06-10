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Сегодня, 20:30

Новый материк и масштабные улучшения: обновление «Интриги Шеакрии» в LOST ARK

Алексей Буланов
LOST ARK.
Фото Astrum Entertainment

Издатель и разработчик Astrum Entertainment объявляет о старте крупного обновления «Интриги Шеакрии» для русскоязычной версии Action-MMORPG LOST ARK. Главным нововведением стало открытие архипелага Кадарум — нового материка, где искателям предстоит противостоять искаженной вере жрецов Сумерек. Для доступа на архипелаг необходимо достичь 1700-го уровня снаряжения и выполнить задание «На краю Бездны».

В новом рейде, который станет доступен с 17 июня, игроки отправятся к собору Сакра-Финистриа. В его центре расположена колокольня, где архиепископ Арсенос лично управляет искаженным звоном. Искателям предстоит объединиться в группы из четырех человек и бросить вызов новому подземелью Бездны. Доступны три уровня сложности с требованиями к снаряжению 1700, 1720 и 1750. Воскрешение в подземелье не ограничено: после смерти можно возродиться за Перья Лазениса или синие кристаллы. За прохождение можно получить уникальные ресурсы, ядра, золото, достижения, титулы и две мелодии для поместья.

С 10 июня по 16 сентября пройдут сезонные события. В «Пути Сумерек» можно получить материалы закалки, браслеты, руниты и золото. В «Лавке Сумерек» за прохождение «Бреши хаоса» и «Эха хранителей» выдают особую валюту для обмена на реликтовую гравировку, карты и другие ценные награды. «Испытание мококо» доступно для игроков с уровнем снаряжения от 1640 до 1701 — на каждом этапе есть бонусная награда, а за 1399 звездных кристаллов можно активировать премиум-статус для дополнительных наград. В «Новичковых сборах» игроки зарабатывают монеты за помощь новичкам в прохождении подземелий.

Новый сезон Боевого пропуска «Сказки пустыни» продлится до 9 сентября. Улучшенный статус, доступный до 12 августа, откроет для игроков уникальный костюм, питомцев и транспорт.

Кроме того, с обновлением появились контентные нововведения в поместье и «Книге воспоминаний», а также добавлен актуальный баланс классов и упрощены кооперативные задания на островах.

Обновление «Интриги Шеакрии» уже доступно на платформе VK Play.

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