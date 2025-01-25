Игроки разгадали загадку дня из Zoo на 25-26 января
Появился ответ на загадку дня из Zoo на 25-26 января.
Загадка дня в Zoo 25-26 января.
Правильный ответ: Jerboa
Что такое Zoo
Telegram-игра от создателей X Empire (Musk Empire), в которой игрокам предлагается ухаживать за животными и расширять собственный виртуальный зоопарк. Желающим успеть к эйрдропу стоит поторопиться — до завершения фазы майнинга остается совсем немного.
Что такое загадка дня в Zoo
Если отгадать название животного, ответив на несложный вопрос, то можно получить сразу 1000 единиц корма для животных — местной валюты.
Как ввести загадку дня в Zoo
Откройте игру в Telegram. После этого нажмите кнопку «Задачи», а в появившемся меню выберите «Загадка дня». Введите правильный ответ на английском языке и забирайте награду. Загадка дня обновляется в 19:00 по Москве.
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