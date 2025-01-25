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Сегодня, 19:10

Игроки разгадали загадку дня из Zoo на 25-26 января

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Появился ответ на загадку дня из Zoo на 25-26 января.

Загадка дня в Zoo 25-26 января.

Правильный ответ: Jerboa

Что такое Zoo

Telegram-игра от создателей X Empire (Musk Empire), в которой игрокам предлагается ухаживать за животными и расширять собственный виртуальный зоопарк. Желающим успеть к эйрдропу стоит поторопиться — до завершения фазы майнинга остается совсем немного.

Что такое загадка дня в Zoo

Если отгадать название животного, ответив на несложный вопрос, то можно получить сразу 1000 единиц корма для животных — местной валюты.

Как ввести загадку дня в Zoo

Откройте игру в Telegram. После этого нажмите кнопку «Задачи», а в появившемся меню выберите «Загадка дня». Введите правильный ответ на английском языке и забирайте награду. Загадка дня обновляется в 19:00 по Москве.

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