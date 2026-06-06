CyberPRO
Видеоигры
Уведомления
Главная
CyberPRO
Видеоигры

6 июня, 04:55

Промокоды Mobile Legends: Bang Bang на июнь 2026 года

Алексей Буланов
Mobile Legends: Bang Bang.
Фото Google Play
Промокоды Mobile Legends: Bang Bang позволяют быстро получить внутриигровые бонусы без доната: билеты, эмблемы, сундуки и ресурсы для прокачки аккаунта. В этом материале собраны рабочие коды MLBB на июнь 2026 года, а также инструкция по их активации.

Ваучеры, коды на алмазы и валюту в Мобайл Легендс на июнь 2026 года. В МЛББ часто выходят промокоды и их можно найти в социальных сетях и на трансляциях турниров.

CZBR5822335 — Бесплатные награды

MYCQB222332 — Бесплатные награды

DE6W7Q2232Z — Бесплатные награды

ezpabjym6 — Бесплатные награды

7aizi7yb2 — Бесплатные награды

bdap5dudf — Бесплатные награды

cnnaquw8s — Бесплатные награды

ux23xixv9 — Бесплатные награды

Как активировать промокоды MLBB

  • Откройте игру и скопируйте свой Game ID в профиле.
  • Перейдите на официальный сайт Redeem Code в MLBB.
  • Введите промокод и свой Game ID.
  • Получите код подтверждения в почте внутри игры и введите его на сайте.
  • Заберите награды в почте профиля.

Почему промокоды MLBB быстро перестают работать

Коды Mobile Legends часто ограничены по времени или количеству активаций. Особенно быстро заканчиваются промокоды, которые публикуют во время турниров, стримов и сезонных событий. Если код не сработал, сначала проверьте правильность ввода и регион аккаунта.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Би-би-си сообщила о сожжении автобуса во время беспорядков в Белфасте
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
Силы ПВО сбили три БПЛА на подлете к Москве
Россия разгромила Тринидад и Тобаго в товарищеском матче в Калининграде
«Атлетико» отказался продавать Альвареса в «Реал» за 150 миллионов евро
США нанесли удары по Ирану в ответ на сбитый вертолет. Что известно
Популярное видео
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Промокоды для Escape from Tarkov на июнь 2026 года

Промокоды Genshin Impact на июнь 2026
Новости
RSS RSS
Все новости