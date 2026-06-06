Промокоды Mobile Legends: Bang Bang на июнь 2026 года
Промокоды Mobile Legends: Bang Bang позволяют быстро получить внутриигровые бонусы без доната: билеты, эмблемы, сундуки и ресурсы для прокачки аккаунта. В этом материале собраны рабочие коды MLBB на июнь 2026 года, а также инструкция по их активации.
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Все рабочие промокоды MLBB | июнь 2026
Ваучеры, коды на алмазы и валюту в Мобайл Легендс на июнь 2026 года. В МЛББ часто выходят промокоды и их можно найти в социальных сетях и на трансляциях турниров.
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Как активировать промокоды MLBB
- Откройте игру и скопируйте свой Game ID в профиле.
- Перейдите на официальный сайт Redeem Code в MLBB.
- Введите промокод и свой Game ID.
- Получите код подтверждения в почте внутри игры и введите его на сайте.
- Заберите награды в почте профиля.
Почему промокоды MLBB быстро перестают работать
Коды Mobile Legends часто ограничены по времени или количеству активаций. Особенно быстро заканчиваются промокоды, которые публикуют во время турниров, стримов и сезонных событий. Если код не сработал, сначала проверьте правильность ввода и регион аккаунта.
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