Промокоды Mobile Legends: Bang Bang на июнь 2026 года

Промокоды Mobile Legends: Bang Bang позволяют быстро получить внутриигровые бонусы без доната: билеты, эмблемы, сундуки и ресурсы для прокачки аккаунта. В этом материале собраны рабочие коды MLBB на июнь 2026 года, а также инструкция по их активации.

Ваучеры, коды на алмазы и валюту в Мобайл Легендс на июнь 2026 года. В МЛББ часто выходят промокоды и их можно найти в социальных сетях и на трансляциях турниров.

CZBR5822335 — Бесплатные награды

MYCQB222332 — Бесплатные награды

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Как активировать промокоды MLBB

Откройте игру и скопируйте свой Game ID в профиле.

Перейдите на официальный сайт Redeem Code в MLBB.

Введите промокод и свой Game ID.

Получите код подтверждения в почте внутри игры и введите его на сайте.

Заберите награды в почте профиля.

Почему промокоды MLBB быстро перестают работать

Коды Mobile Legends часто ограничены по времени или количеству активаций. Особенно быстро заканчиваются промокоды, которые публикуют во время турниров, стримов и сезонных событий. Если код не сработал, сначала проверьте правильность ввода и регион аккаунта.