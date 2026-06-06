Коды PUBG Mobile на июнь 2026
Все рабочие коды для PUBG Mobile
Некоторые коды имеют ограничение на число активаций — советуем не затягивать.
PUBGGAMECODECITY — 1 000 UC
PGMB20 — Бесплатные награды
PUBGMBGCCTODAY — Бесплатные награды
GAMECODECITYPUBGMOBILE — Бесплатные награды
PUBGMOBGIFTFREE — Бесплатные награды
CTRAZBA7S — Бесплатные награды
#YearofSnake — Бесплатные награды
#SpringFestival — Бесплатные награды
PUBGMBennyMoza2 — Бесплатные награды
PUBGMBennyMoza1 — Бесплатные награды
PUBGMBRAUC — Бесплатные награды
CMCKZBZBAW — Ваучер на «Миф о морском бризе»
CLPOZFZ56S — 20 очков испытаний
CLPOZEZV EG — 20 очков испытаний
CLPOZD26PP — 20 очков испытаний
CLPOZCZTVW — 20 очков испытаний
CLPOZBZ6JE — 20 очков испытаний
CLHFZFZ7VE — 20 очков испытаний
Как активировать коды в PUBG Mobile
- Войдите в игру и запомните UID аккаунта (нажмите на аватарку).
- Перейдите на страничку активации промокодов, введите UID, промокод и код верификации.
- Нажмите «Redeem» и заберите награду из внутриигровой почты.
- Альтернатива: в игре перейдите в «События» ? найдите ивент с полем для ввода кода ? введите код и нажмите «Обменять».
Какие награды чаще всего дают коды PUBG Mobile
Промокоды PUBG Mobile чаще всего дают временные скины, купоны, очки испытаний, серебро, контейнеры и другие косметические предметы. Иногда встречаются более ценные бонусы, но такие коды обычно имеют жёсткие ограничения по срокам или количеству активаций.
Коды не активируются: что делать
- Опечатки: скопируйте код вместо ручного ввода.
- Повторная активация: проверьте, не использовали ли вы уже этот код.
- Истёк срок действия или исчерпан лимит активаций.