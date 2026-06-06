Коды PUBG Mobile на июнь 2026

Промокоды PUBG Mobile позволяют бесплатно получить косметические предметы, валюту, контейнеры и другие игровые бонусы. Ниже собраны рабочие коды на июнь 2026 года и инструкция по активации через сайт или внутриигровые события.

Все рабочие коды для PUBG Mobile

Некоторые коды имеют ограничение на число активаций — советуем не затягивать.

PUBGGAMECODECITY — 1 000 UC

PGMB20 — Бесплатные награды

PUBGMBGCCTODAY — Бесплатные награды

GAMECODECITYPUBGMOBILE — Бесплатные награды

PUBGMOBGIFTFREE — Бесплатные награды

CTRAZBA7S — Бесплатные награды

#YearofSnake — Бесплатные награды

#SpringFestival — Бесплатные награды

PUBGMBennyMoza2 — Бесплатные награды

PUBGMBennyMoza1 — Бесплатные награды

PUBGMBRAUC — Бесплатные награды

CMCKZBZBAW — Ваучер на «Миф о морском бризе»

CLPOZFZ56S — 20 очков испытаний

CLPOZEZV EG — 20 очков испытаний

CLPOZD26PP — 20 очков испытаний

CLPOZCZTVW — 20 очков испытаний

CLPOZBZ6JE — 20 очков испытаний

CLHFZFZ7VE — 20 очков испытаний

Как активировать коды в PUBG Mobile

Войдите в игру и запомните UID аккаунта (нажмите на аватарку).

Перейдите на страничку активации промокодов, введите UID, промокод и код верификации.

Нажмите «Redeem» и заберите награду из внутриигровой почты.

Альтернатива: в игре перейдите в «События» ? найдите ивент с полем для ввода кода ? введите код и нажмите «Обменять».

Какие награды чаще всего дают коды PUBG Mobile

Промокоды PUBG Mobile чаще всего дают временные скины, купоны, очки испытаний, серебро, контейнеры и другие косметические предметы. Иногда встречаются более ценные бонусы, но такие коды обычно имеют жёсткие ограничения по срокам или количеству активаций.

Коды не активируются: что делать