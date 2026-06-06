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6 июня, 05:14

Коды PUBG Mobile на июнь 2026

Алексей Буланов
PUBG Mobile.
Фото Google Play
Промокоды PUBG Mobile позволяют бесплатно получить косметические предметы, валюту, контейнеры и другие игровые бонусы. Ниже собраны рабочие коды на июнь 2026 года и инструкция по активации через сайт или внутриигровые события.

Все рабочие коды для PUBG Mobile

Некоторые коды имеют ограничение на число активаций — советуем не затягивать.

PUBGGAMECODECITY — 1 000 UC

PGMB20 — Бесплатные награды

PUBGMBGCCTODAY — Бесплатные награды

GAMECODECITYPUBGMOBILE — Бесплатные награды

PUBGMOBGIFTFREE — Бесплатные награды

CTRAZBA7S — Бесплатные награды

#YearofSnake — Бесплатные награды

#SpringFestival — Бесплатные награды

PUBGMBennyMoza2 — Бесплатные награды

PUBGMBennyMoza1 — Бесплатные награды

PUBGMBRAUC — Бесплатные награды

CMCKZBZBAW — Ваучер на «Миф о морском бризе»

CLPOZFZ56S — 20 очков испытаний

CLPOZEZV EG — 20 очков испытаний

CLPOZD26PP — 20 очков испытаний

CLPOZCZTVW — 20 очков испытаний

CLPOZBZ6JE — 20 очков испытаний

CLHFZFZ7VE — 20 очков испытаний

Как активировать коды в PUBG Mobile

  • Войдите в игру и запомните UID аккаунта (нажмите на аватарку).
  • Перейдите на страничку активации промокодов, введите UID, промокод и код верификации.
  • Нажмите «Redeem» и заберите награду из внутриигровой почты.
  • Альтернатива: в игре перейдите в «События» ? найдите ивент с полем для ввода кода ? введите код и нажмите «Обменять».

Какие награды чаще всего дают коды PUBG Mobile

Промокоды PUBG Mobile чаще всего дают временные скины, купоны, очки испытаний, серебро, контейнеры и другие косметические предметы. Иногда встречаются более ценные бонусы, но такие коды обычно имеют жёсткие ограничения по срокам или количеству активаций.

Коды не активируются: что делать

  • Опечатки: скопируйте код вместо ручного ввода.
  • Повторная активация: проверьте, не использовали ли вы уже этот код.
  • Истёк срок действия или исчерпан лимит активаций.
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