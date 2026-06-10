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Сегодня, 21:00

ФКС Москвы запустила серию регулярных турниров по Warface

Алексей Буланов
Warface.
Фото Epic Games

Федерация компьютерного спорта Москвы объявила о запуске регулярных онлайн-турниров по Warface, которые будут проводиться на платформе «Московский Киберспорт». Соревнования доступны для всех желающих и не требуют вступительных взносов. Для участия достаточно зарегистрироваться на сайте Cybermos.ru

Первый турнир состоится 14 июня в режиме «мясорубка». Все результативные действия будут зачтены в лидерборд, для призеров предусмотрены денежные награды.

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